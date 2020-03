Von Alexander Werschak

Nußloch. Erst letzte Woche war der örtliche Lindenplatz während der sogenannten tollen Tage von feiernden Fastnachtern erfüllt. Auch das Brunnenfest, das ja mit der Neugestaltung des Platzes seinen Anfang nahm, sowie die Kerwe und der adventliche Benzenickel-Basar gehen hier in Nußlochs Zentrum über die Bühne. Jetzt hatte der Musikverein Feuerwehrkapelle im Rathaus angefragt, ob er auf dem Lindenplatz am Samstag, 9. Mai, zwischen 19 und 22 Uhr ein Open-Air-Konzert ausrichten dürfe. Das warf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine grundsätzliche Diskussion auf: Wie ist mit derlei Wünschen umzugehen?

Um ein Missverständnis zu vermeiden: Eine grundsätzliche Aussprache war gewollt. Jenseits des konkreten Gesuchs wollte die Verwaltung eine Entscheidung darüber herbeiführen, ob man Nußlochs Mitte für Vereinsveranstaltungen öffnet. Und falls ja, ob man diese in ihrer Anzahl begrenzt und ob man möglicherweise Gebühren erhebt oder Kosten geltend macht. Schließlich wäre eine kulturelle Belebung des Ortskerns durchaus wünschenswert, andererseits will auch die Lärmbelastung der Anwohner nicht überstrapaziert sein.

Im Ergebnis führte die Beratung des Kommunalparlaments zu keinem generellen Beschluss. Was womöglich ein Stück weit auch der Tatsache geschuldet war, dass Verwaltungschef Joachim Förster fehlte. Die Zusammenkunft wurde von Bürgermeisterstellvertreterin Ines Baust geleitet. Allerdings gab das Gremium mit großer Mehrheit dem Begehr des Musikvereins seinen Segen: Das Mai-Open-Air der Feuerwehrkapelle kann also von offizieller Seite aus stattfinden.

Das generelle Problem brachte Kay Kettemann (CDU) auf den Punkt. Es besteht seiner Ansicht nach in der Frage: wo anfangen und wo aufhören? Wie weit sollte ein entsprechendes Regelwerk gefasst sein? Kettemann empfahl eine Beschränkung auf Vereinsjubiläen. In solchen Fällen wurden schon in der Vergangenheit Ausnahmen zugelassen, Gleiches galt für die Kirchen. Auch Kettemanns Parteikollege Bernhard Schuster gab sich nicht als Freund einer sehr weitgehenden Öffnung zu erkennen.

Maximal eine "kulturelle Veranstaltung" im Monat konnte sich Uwe Kleinert von den Grünen vorstellen. Ralf Baumeister von den Liberalen schwebte ebenfalls eine liberalere Lösung vor – zwei Zusatzveranstaltungen im Jahr wenigstens. Ein grundsätzliches Ja verbunden mit einer jeweiligen Einzelfallentscheidung durch den Gemeinderat regte Michael Molitor (SPD) an. Doch mitten während der Abstimmung über diesen Antrag, dem sich acht Bürgervertreter anschließen konnten, flammte erneut die Debatte auf.

Schlussendlich verständigte sich das Gremium auf einen Vorschlag von Molitors Fraktionskollegin Anna Stippich: Gemeinsam mit dem Kulturausschuss soll die Verwaltung einen Entwurf erarbeiten und dem Gemeinderat zum Entschluss vorlegen.

Im Technischen Ausschuss war der Lindenplatz bereits tags zuvor Thema gewesen. Denn genau beim jüngsten Benzenickel-Basar, Anfang Dezember vergangenen Jahres, war eine Frau auf der dortigen Treppe gestürzt. Was die Sicherheit der Stufen abermals in den Fokus rückte – gerade auch in Hinblick auf öffentliche Veranstaltungen.

Die Ausschussmitglieder machten kurzen Prozess, setzten nicht auf eine Variante mit mehr Beleuchtung und Kennzeichnung, sondern gaben ganz im Sinne des Rathauses Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit den Vorzug: Die Treppe wird abgebaut und direkt im Anschluss der Bushaltestelle ein Quader mit Pflanzenbeet und Sitzgelegenheit errichtet, sodass sich die verbleibenden Niveauunterschiede stufenfrei via Pflasterarbeiten ausgleichen lassen. Kostenpunkt: vielleicht 12.000 bis 15.000 Euro.