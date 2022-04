Von Benjamin Miltner

Nußloch. "Was sie gerade und in den vergangenen Wochen leistet, kann man gar nicht genug würdigen." Ernst Lüdemann verfällt in Superlative, wenn es um die Arbeit von Maria Melnik als Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) geht. Die Tochter von durch die Nazis verschleppten ukrainischen Zwangsarbeitern ist Lüdemanns Nachfolgerin. Der 77-Jährige hat die DUG 1992 gegründet, über zwei Jahrzehnte lang geleitet und ist heute ihr Ehrenvorsitzender. Sein eigenes Tun stellt Lüdemann, der seit über 40 Jahren mit seiner Frau Ursula in Nußloch wohnt und mit ihr gemeinsam in der Gemeinde schwer aktiv ist, dagegen in den Schatten. Die RNZ traf ihn im Rahmen eines Vortrags beim katholischen Bildungswerk St. Laurentius in Nußloch.

Dabei ist sein Lebenswerk beeindruckend. Und seine Vita wichtig, um Lüdemanns Engagement zu verstehen. Seine Mutter war Ukrainerin. Diese Wurzeln sind ausschlaggebend dafür, dass er Altphilologe sowie Historiker wird und 1983 in osteuropäischer Geschichte promoviert. Seine erste von gut einem Dutzend Reisen in die Ukraine unternimmt er dann 1991, direkt nach der Unabhängigkeit des Landes. Bereits im Folgejahr gründet er die DUG.

Den Opfern der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 zu helfen: Diesem Ziel verschrieb sich die Organisation voll und ganz. "Damals waren die Not und der Mangel groß", erinnert sich Lüdemann. Neben Sachspenden anfangs elementarer Dinge wie Kleidung, Schuhe und Lebensmittel ging es ihm von Beginn an auch um den Austausch und die Begegnungen. Immer wieder reisten in den 90er-Jahren Kinder und Jugendliche aus der Umgebung von Tschernobyl und Kiew hier in die Region, verbrachten auch in Nußloch einige Sommerwochen.

Ab den 2000er-Jahren konzentrierte sich die DUG dann verstärkt auf humanitäre Projekte für die ukrainische Bevölkerung wie Einrichtungen für Waisen, Obdachlose und Alkoholsüchtige. 2014 folgte mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und den Angriffen auf die Ostukraine eine "gewaltige Zäsur", wie Lüdemann sagt. "Wir haben damals sofort Hilfe für Binnen-Flüchtlinge organisiert."

"Seit 2014 überzieht das Putin-Regime das von ihm so benannte Brudervolk mit nackter Aggression und Krieg", betont Lüdemann bei seinem Vortrag vor rund 30 Zuhörern im Bildungswerk. Anhand von Beispielen stellt er dar, wie die russische Bevölkerung "mit massiver Lügen-Propaganda überschwemmt" wird: Wie aus der Euromaidan 2013, einer breiten Bewegung im ukrainische Volk für mehr Nähe zu Europa und Reformen, ein "faschistischer, durch die USA gelenkter Staatsstreich" geworden sei. Wie aus dem noch heute "völlig organischen und natürlichen Nebeneinander zweier Sprachen" in der gesamten Ukraine das Russisch zur bedrohten Minderheitensprache geworden sei, deren Sprecher um ihr Leben fürchten müssten. Wie aus der Zustimmung zur Nato-Osterweiterung jetzt "eine akute Bedrohung Russlands" worden sei.

Und so skizziert Lüdemann das in Putin-Russland vorherrschende Geschichtsverständnis: "Wir haben nie etwas falsch gemacht, sei es im Sowjet- oder im Zarenreich". Er kritisiert die deutsche Politik, die noch bis vor wenigen Wochen jeden einzelnen Schritt Putins schön geredet und auf militärische Gewalt wachsweich und nie angemessen reagiert habe. Und auch Teile der Medienlandschaft: Diese würden den seit 2014 währenden Konflikt in der Ostukraine als einen "innerukrainischen" darstellen, wenn sie von russlandfreundlichen Separatisten sprechen – in Wirklichkeit aber würden dort zum Großteil russische Söldner und Soldaten kämpfen.

Eines ist dem 77-Jährigen ebenso wichtig zu betonen: "Wehren wir den Anfeindungen gegen russische oder russlanddeutsche Bürger und Gäste." Viele hier lebende Russen wollten mit dieser Aggression nichts zu tun haben, andere seien Opfer der Propaganda. Über diese Botschaft hinaus ist Lüdemann zuletzt auch bei der DUG aktiver als in den Vorjahren. Zusammen mit seiner Frau Ursula betreut er eine große ukrainische Flüchtlingsgruppe in der Region – deren Vermieterin übrigens Russin ist und sich rührend um ihre Gäste kümmert. Zudem entlastet er die "ununterbrochen telefonierende" und unter Strom stehende DUG-Vorsitzende Maria Melnik bei einer ganzen Reihe öffentlicher Auftritte. "Ich bin sehr froh über den Beitrag, den ich leisten kann", so Lüdemann bescheiden.

Weit über 50 Lkws hat die DUG Rhein-Neckar mittlerweile mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Von dem laut Lüdemann zurzeit enormen Spendenaufkommen wurden auch bereits zwei OP-taugliche Krankenwagen gekauft. Aktuell organisiert der Verein mit rund 90 Mitgliedern in der Region bis in den Karlsruher und Pfälzer Raum einen Lebensmitteltransport nach Butscha – der ukrainischen Kleinstadt nahe Kiew, die jüngst durch Kriegsverbrechen traurige Bekanntheit erlangt hat.