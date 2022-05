Von Agnieszka Dorn

Nußloch. In dieser Nacht schien bei Anbruch der Dunkelheit alles möglich zu sein auf dem Brunnenfeld: Hexen mit Holzmasken und leuchtenden Besen tauchten aus Verstecken auf und tanzten um einen Scheiterhaufen. Ihnen folgte der Teufel mit glutroten Augen, einer furchterregenden Fratze und Gehstock samt Totenkopf. Mit dem Stock in der einen und einer Fackel in der anderen Hand zündete er den Scheiterhaufen an. Das Feuer brannte lichterloh. Funken flogen gen Himmel. Fabelwesen auf dem Brunnenfeld? Möglich machte es die von den "Hexe vum Grobrunn" organisierte Walpurgisnacht.

Etliche Zuschauer waren am Samstagabend gekommen, um das traditionelle Spektakel zu sehen. Auch die knapp zehn Grad Außentemperatur hielten Kinder und Erwachsene nicht davon ab, zum Brunnenfeld zu kommen – viele selbst als Hexen, Feen oder böse Geister verkleidet. Und sie wurden belohnt: Die Stimmung war gigantisch. Das Spektakel hatte bereits nachmittags angefangen und verschiedene Guggemusikgruppen sorgten für Stimmung.

Just in dem Moment, als der elementare Teil der Veranstaltung losging, hatte auch der Wettergott ein Einsehen und der Regen hörte auf: Die Hexen rannten aus Gebüschen und begannen mit leuchtenden Besen und schwingenden Hüften ihren Hexentanz um den noch nicht entfachten Scheiterhaufen. Laute des Staunens waren zu hören, als schließlich der Teufel selbst auftauchte und sich unter seine Untertanen mischte. "Es ist Walpurgisnacht" hallte es quer über das Nußlocher Brunnenfeld.

Zu übersehen war das nicht. Auf dem Scheiterhaufen wurde im Laufe des Abends eine auf einem Stuhl sitzende Hexenpuppe verbrannt. Die Walpurgisnacht wird schließlich auch "Hexenbrennen" genannt. Während die Hexenpuppe brannte, wurden indes drei neue Hexen in die Riege der "Hexe vum Grobrunn" aufgenommen. In einer feierlichen Zeremonie leisteten sie ihren Schwur und versprachen gute Hexen nach "Sitten und Gebräuchen" der "Hexe vum Grobrunn" zu sein.

Die Walpurgisnacht selbst geht übrigens auf die im frühen Mittelalter lebende Äbtissin Walburga zurück. Sie gilt als Schutzheilige gegen die Pest, Tollwut und Husten. Mit dem Feuer, das zum Brauch der Walpurgisnacht gehört, wollte man einst Seuchen fernhalten.

Bevor jenes Feuer in Nußloch entzündet wurde, hatte es eine spektakuläre Feuershow der Artistengruppe "Feuerplanet" gegeben. Die Besucher kamen dabei aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Feuerkünstler spuckten mittels eines speziellen Brandmittels meterhohe Flammen in die Luft. Das Brunnenfeld schien geradezu zu vibrieren in diesem Moment. Die Feuerkünstler jonglierten zudem mit Feuerbällen und führten spektakuläre Darbietungen mit Stangen auf, an deren Enden Flammen brannten.