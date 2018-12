Nußloch. (pol/van) Weil er in 234 Fällen mit Drogen gehandelt haben soll, sitzt ein 51-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Unter anderem soll der Mann aus seiner Wohnung Amphetamin, Kokain und Marihuana verkauft haben, um sich damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die Wohnung des 51-Jährigen wurde am 6. Dezember durchsucht, der Mann festgenommen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten der Kriminalpolizei Heidelberg 2851 Gramm Marihuanablüten, 912 Gramm Amphetamin, 73 Gramm Heroin, 10,5 Gramm Haschisch sowie Bargeld in Höhe von 45.000 Euro sicherstellen.