Von Lukas Wertenbach

Nußloch. "Wenn das kein Glück bringt", schreibt die Nußlocherin Thea Gänzler an die Redaktion – pünktlich zum Internationalen Tag des Glücks am gestrigen Samstag. Angehängt ist der E-Mail das Foto eines Vogels, den man in der Region nur noch äußerst selten sieht. Der Laie würde wohl auf einen "Ausreißer" aus einem Tierpark oder ähnliches tippen. Die RNZ erkundigt sich bei Naturschutzwart Heiner Schmidt, der sofort Bescheid weiß: Es handelt sich um einen Jagdfasan.

Der Zufall, dass auch Heiner Schmidt aus Nußloch kommt, ist indes nur eine Randnotiz in dieser Geschichte voller glücklicher Umstände: "Mein Mann Werner wurde 80 Jahre jung, hatte am gleichen Tag seine erste Corona-Schutzimpfung und zu Hause hatten wir dann Besuch von diesem Prachtexemplar in unserem Vorgarten", zeigt sich Thea Gänzler begeistert. Begeistert ist das Ehepaar auch vom "Impferlebnis" im Heidelberger Patrick-Henry-Village (PHV). "Die Bundeswehr-Soldaten haben dort gar gefragt, ob sie ein Ständchen für meinen Mann singen sollen", erzählt die Nußlocherin schmunzelnd.

In dem dicht bewachsenen Gartengrundstück fand der Fasan eine Oase der Ruhe. Foto: privat

Doch zurück zum Jagdfasan. Dieser sei "früher bei uns häufig, heute recht selten geworden", erklärt Schmidt. Das exotische Tier sei demnach "hühnergroß" und lebe meist in offener, grasbewachsener Landschaft. "Wiesen mit Heckenstreifen liebt er, besonders Innenbepflanzungen von Gräben und kleinen Gewässern", weiß der Naturschutzwart. Jedoch: "In den heutigen kilometerweiten Mais-, Raps- und Getreide-Monokulturen verhungert er." Die Küken fänden deshalb auch "keine geeignete Deckung" oder Kleininsekten mehr und ebenso keine Wildsämereien. "Somit ist der wunderschöne Großvogel weitgehend aus unserer Landschaft verschwunden."

Der Jagdfasan kommt in verschiedenen Arten und Kreuzungen in Europa vor und hat seinen Namen daher, dass er eine Zeit lang zur anschließenden Bejagung gezüchtet wurde. "Er wurde einst für die fürstlichen Jagden in Frankreich und Deutschland eingeführt", weiß Schmidt. Ihren Höhepunkt hatte die Fasanenjagd in den 1970er Jahren.

Heute wird das Aufziehen von Jungfasanen und deren Auswilderung als Jagdwild aus Tierschutzkreisen stark kritisiert. "Soweit mir von Naturfreunden übermittelt, werden noch heute vereinzelt halbwüchsige Jungfasanen ausgesetzt – angeblich zur Kartoffelkäfer-Vertilgung", ergänzt der Naturschutzwart. "Balzrufe von Fasanenhähnen habe ich in Nußloch im vergangenen Jahr nur noch viermal vernommen – im Gegensatz zu vor 60 Jahren, wo sie vielfach überall in den Nußloch Fluren zu hören waren."

Schmidt vermutet, dass jenes männliche Exemplar "irgendwo aufgescheucht wurde und nach einer geeigneten Deckung suchte". Diese habe er dann offensichtlich in diesem etwas dichter bewachsenen Gartengrundstück der Gänzlers gefunden – welch ein Glück!