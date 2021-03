Nußloch. (axe) Dem zarten Pflänzlein einer gemeinsamen Landesgartenschau mit Leimen war kein langes Leben vergönnt: Es blieb beim Setzling der Bewerbung von Nußloch und seiner Nachbarstadt, die bekanntlich abschlägig beschieden wurde. Dass das interkommunale Projekt von der Mondspritzergemeinde mit dem Doppelten der ursprünglich veranschlagten Summe gedüngt wurde, sprach Rouven Röser am Ende der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates an. Streng genommen ärgerte sich der CDU-Vertreter, ohnehin nie der enthusiastischste Gärtner des Gartenschauantrags, über die Ausgabensteigerung.

Wie viel hat es denn nun genau gekostet und was hat Nußloch trotzdem davon? Die RNZ hat bei Bürgermeister Joachim Förster nachgefragt: Insgesamt musste die Kommune 107.800 Euro in das Vorhaben investieren, für die gesamte Bewerbung nebst Kommissionsbesuch, Bürgerbeteiligung und erforderlichen Werbemittel wie Broschüren und Film. Nennenswerten Anteil daran haben die Aufwendungen für das Planungsbüro und ein zusätzlich vom Land gefordertes Klimagutachten, insbesondere zur Ver- und Entsiegelung von Flächen.

In den Sand gesetztes Geld ist dies aus Sicht der Gemeinde nicht – von einem möglichen Imagegewinn ganz abgesehen. So wurde im Kontext mit dem Antrag erneut die auch wirtschaftlich sinnvolle Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch thematisiert. Zudem stehen bald Gespräche mit Heidelberg-Cement über die Lorenbahn an. Der Konzern hatte ja angekündigt, Klinkerproduktion im Leimener Werk und Kalksteinabbau im Nußlocher Steinbruch in rund zwei Jahren aufzugeben. Was aus der Lorenbahn zwischen den beiden Kommunen zwar wohl keine Sesselbahn wie im Gartenschau-Exposé erwachsen lässt, die Trasse darunter aber für eine klimafreundliche Nutzung etwa mit nachhaltigen Verkehrsmitteln öffnen könnte.

Keinesfalls für die Tonne war ebenso der skizzierte Pappelwald, den die Gemeinde gerne auch ohne Schau pflanzen, hegen und pflegen möchte. Gleiches gilt für die Renaturierung des Leimbachs und seiner Ufer, die Bestandteil der Bewerbung war.

Apropos Leimbach: Im Gegensatz zur Nachbarstadt Leimen ging die einhellige Zustimmung zur "Anpassung des Kostenverteilungsschlüssels für die Maßnahmen der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach/Hardtbach" quasi geräuschlos über die Ratsbühne. Kaum ein Wunder, hatte man sich in Nußloch doch schon vor Jahren über den zähflüssigen Fortgang und die Ausgaben-Fontänen des Jahrzehnte währenden Jahrhundertprojekts echauffiert – und auch offizielle Vertreter des Regierungspräsidiums zum Rapport bestellt.

Außerdem nahmen die Diskussionen für die Mondspritzergemeinde ein recht gutes Ende. Die letzte Maßnahme des Mammutvorhabens wurde aus der Kostenaufteilung zwischen Kommunen und Land herausgelöst und firmiert jetzt unter Gewässerökologie. Und von den 31,2 Millionen Euro für den Ausbau des Leimbach-Unterlaufs, muss Nußloch "nur noch" an die 600.000 Euro bezahlen. Dazu seinen Beitrag an den 1,5 Millionen für Leitungsquerungen via die Beteiligung am Abwasserzweckverband "Untere Hardt" sowie in überschaubarem Umfang an den knapp 1,6 Millionen Euro für Brückenbauwerke.

Allerdings sind die Kalkulationen fast fünf Jahre alt. Zurzeit liege das Verfahren wohl beim Wasserrechtsamt, ließ Verwaltungschef Förster wissen – und mit der Offenlage sei 2021 nicht mehr zu rechnen.