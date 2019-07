Von Anja Hammer

Eppelheim. Der Antrag zur geheimen Wahl schien das zu bestätigen, was viele im Vorfeld erwartet hatten: eine Kampfabstimmung. Denn im Eppelheimer Gemeinderat hat sich mit der Kommunalwahl im Mai das Kräfteverhältnis entscheidend geändert: Die Grünen haben die CDU als stärkste Kraft im Kommunalparlament abgelöst. Und in dieser neuen Zusammensetzung kam der Gemeinderat erstmals in seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die große Frage dabei: Wer wird Erster Bürgermeisterstellvertreter?

Doch zunächst musste nach Verabschiedung der alten Stadträte (siehe unten) der neue Rat verpflichtet werden. Feierlich standen hierfür die 20 anwesenden Räte auf und sprachen "im Chor" die Verpflichtungsformel - wenn auch jeder sein ganz eigenes Tempo hatte, was für einiges Schmunzeln in der Rudolf-Wild-Halle sorgte.

Ein unfreiwilliges Solo bekam Linus Wiegand: Bürgermeisterin Patricia Rebmann fand, der CDU-Mann habe "geschummelt" und somit musste er die Zeilen noch einmal sprechen. Erst danach ging Rebmann die Reihe der Räte ab und verpflichtete sie per Handschlag.

Mit Marc Böhmann, Nika Weiss, Hubertus Mauss und Claudia Grau-Bojunga waren unter den Grünen die meisten neuen Gesichter. Rabea Niebel und Volker Wiegand sind neu für die CDU dabei und Anika Wesch für die SPD. Semi-neu ist Peter Bopp (FDP): Er hatte in der letzten Legislaturperiode sein Amt niedergelegt und war nun wieder angetreten. Er fehlte allerdings wie Martina Rubik-Kreutzfeldt (CDU).

Rebmann schwor alle auf ihr Amt ein: Als Gemeinderat gelte es, Entscheidungen zum Wohle der Stadt zu treffen. "Das klingt nicht schwer - bis jemand diese Entscheidung nicht gut findet."

Die erste Entscheidung stand kurz darauf an: die Wahl des Ersten Bürgermeisterstellvertreters. Das Vorschlagsrecht hatten die Grünen als stärkste Kraft , sie nominierten Fraktionsvorsitzende Christa Balling-Gündling. Weitere Namen gingen auf Nachfrage der Bürgermeisterin an die Fraktionen nicht ein - wohl aber der Antrag von Bernd Binsch zur geheimen Wahl. Bei dieser wurde Balling-Gündling mit 13-Ja-, sieben Nein- und einer Enthaltung zur Ersten Bürgermeisterstellvertreterin gewählt.

Damit hat Eppelheim mit Rebmann und Balling-Gündling nun eine weibliche Doppelspitze. Trudbert Orth, der die letzten zehn Jahre Erster Stellvertreter war,, wurde mit 17 Ja-Stimmen zum Zweiten Stellvertreter gewählt und Renate Schmidt mit 19 Ja-Stimmen zur Dritten Stellvertreterin.

Was sich sonst noch geändert hat: Die FDP bildet in dieser Legislaturperiode eine Fraktion mit der CDU und nicht mehr - wie zuvor - mit der Eppelheimer Liste. Zudem wurde in der konstituierenden Sitzung die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass die beschließenden Ausschüsse fortan 13 statt zwölf Mitglieder haben.

Dies war ein Wunsch der Fraktionen gewesen, daher erfolgte der Beschluss einstimmig mit Enthaltung der Bürgermeisterin. Sie erklärte, sie sei für eine Verkleinerung gewesen. Ohne Änderung hätte aufgrund des Wahlergebnisses über vier Sitze das Los entscheiden müssen. Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine wurde dagegen verkleinert auf vier Stadträte und drei Bürger.

Warme Worte zum Abschied

Applaus in Gemeinderatssitzungen? Gibt es eher selten bis gar nicht. Nun gab es in nur vier Tagen zwei Sitzungen mit reichlich Beifall. Kein Wunder: Dabei wurden die bisherigen Räte verabschiedet und langjährige Parlamentarier geehrt.

Patricia Rebmann (M.) verabschiedete Rolf Bertsch (v.l.), Dieter Gabler, Michael Treiber, Werner Sauer, Sebastian Unglaube, Ersi Xanthopoulos, Andreas Beß und Peter Schib. Foto: sg

Der Abschied war zugleich die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates (siehe auch Artikel oben). Diese fand – dem feierlichen Rahmen entsprechend – in der Rudolf-Wild-Halle statt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann unterstrich in ihrer Rede die Bedeutung des Ehrenamts, das man als Stadtrat ausübt. „Es ist eine Ehre dieses Amt auszufüllen“, so Rebmann. „Es ist aber auch eine Mühe.“ Als Stadtrat könne man nicht mehr einfach nur durch die Straßen gehen. „Man nimmt immer 20 Probleme mit“, so Rebmann.

Um diesen Einsatz zu würdigen, stellte die Rathauschefin jeden zu verabschiedenden Stadtrat einzeln vor. Jeder bekam ein Geschenk überreicht – und der Applaus für jeden einzelnen folgte auf dem Fuße. Für runde Jubiläen verlieh sie Auszeichnungen des Gemeindetages: die Ehrennadel für zehn Jahre, die Ehrenstele für 20, 25 oder 30 Jahre.

> Dieter Gabler (CDU, 20 Jahre) wurde er als „fachkundiger Berater“ und zeitgleich als „Spaßvogel“ gepriesen.

> Sebastian Unglaube (Grüne, 18 Jahre) wurde dafür gelobt, dass er stets „gut vernetzt“ war und „sachlich argumentierte“.

> Werner Sauer (CDU, 17 Jahre) „wusste immer alles, was in Eppelheim passiert“ und sei auf Sitzungen so gut vorbereitet gewesen wie kaum ein anderer.

> Andreas Beß (SPD, zwölf Jahre) hat sich durch seine „kritischen Fragen“ und seine „analytische Herangehensweise“ hervorgetan.

> Ersi Xanthopoulos (Grüne, zehn Jahre) hat sich durch „Verlässlichkeit“ und „Herzlichkeit“ ausgezeichnet.

> Rolf Bertsch (CDU, sieben Jahre) hat sich einen Ruf als „sachlich“, „zuverlässig“ und „kaufmännisch denkend“ erarbeitet.

> Peter Schib (FDP, zwei Jahre) wurde als „guter Kollege“ mit „großem Interesse“ beschrieben.

> Michael Treiber (SPD, sechs Monate) hat als „Eppler Urgewächs“ mit seinen „Nachfragen“ Eindruck hinterlassen.

Der Ehrungsreigen fand seine Fortsetzung in der regulären ersten Sitzung, als langjährige Räte ausgezeichnet wurden. Daher fiel die Würdigung etwas kürzer aus. Der Dienstälteste im Rund, Trudbert Orth (CDU) schloss sich dem Dank der Bürgermeisterin an. Er betonte, dass man die jahrzehntelangen Räte mehrere Tausend Stunden für die Gemeinde im Einsatz gewesen seien.

> Christa Balling-Gündling (Grüne) bringt es auf 30 Jahre Ratserfahrung. Sie erhielt nachträglich auch noch die Ehrenstele für 25 Jahre. „Weil das vor fünf Jahren nicht so gut funktioniert hat“, erklärte Bürgermeisterin Rebmann.

> Renate Schmidt (SPD) kann ebenfalls auf 30 Jahre im Kommunalparlament zurückblicken. Auch sie erhielt noch die Stele für 25 Jahre nachträglich aus dem gleichen Grund.

> Linus Wiegand (CDU) wurde für 25 Jahre ausgezeichnet.

> Martina Rubik-Kreutzfeld (CDU) wurde für 20-jähriges Engagement im Rat geehrt.

> Franz Maier (EL) hat zehn Jahre aktiven Dienst am Bürger geleistet.

> Hans-Günther Büssecker (SPD) wurde ebenfalls für zehn Jahre gewürdigt.