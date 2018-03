Von Alexander Werschak

Nußloch. "Soll ich die Kette anziehen?" - ja, sollte er. Und auch diese Frage markierte nicht die mindeste Unsicherheit des neuen Rathauschefs von Nußloch, der am Mittwochabend seine erste Gemeinderatssitzung leitete: Joachim Förster führte umgänglich, souverän und konzentriert durch die Tagesordnung - und die Bürgervertreter folgten ihm unaufgeregt, arbeiteten die Agenda zügig und sachlich ab. Nervosität zeigte der frühere Nußlocher Kämmerer, der schon in den Vorjahren oft vor dem Gremium vortragen musste, dabei zu keiner Sekunde.

Ach ja, die Kette: Gemeint war selbstredend der metallene Brustornat des Bürgermeisters. Und Joachim Förster hatte nur wissen wollen, ob Rat und Zuschauerraum auf die Kette Wert legten, als er zu Beginn der Zusammenkunft eine kleine Ansprache hielt - die zur Verabschiedung des SPD-Vertreters Erhard Kempf. Zuvor stellte Förster noch kurz seine Nachfolgerin an der Spitze des Kämmereiamtes Susanne Einsele vor und bemerkte launig mit Blick auf die voll besetzten Zuschauerstühle: "Ob wegen mir so viele da sind oder wegen Herrn Kempf, darüber können wir uns ja später streiten."

Viele waren sicher auch wegen Erhard Kempf da, denn der Sozialdemokrat ist am Ort eine Institution, bestens vernetzt und im Vereinsleben sehr rege. Das strich auch Neu-Bürgermeister Förster heraus und sprach dem Scheidenden höchsten Respekt sowie tiefste Dankbarkeit aus: Als wertvoller Ratgeber habe Kempf mit viel Leidenschaft sein Wissen eingebracht. "Wir werden Ihren Einsatz und Ihre Arbeit für dieses Gremium sehr vermissen."

Ähnlich rühmte Ralf Baumeister (FDP/BfN) das Wirken des Kollegen: "Ich persönlich finde es sehr schade, und Du wirst definitiv fehlen am Ratstisch." 2002 war Kempf in die Bürgervertretung nachgerückt, hatte bei der Wahl 2004 gleich die zweitmeisten Stimmen der Liste auf sich vereint und wurde fünf Jahre später Stimmenkönig. Seine wiedergewonnene Freizeit kann sich der Ratsruheständler heuer mit einer großen Auswahl an naturtrüben Kellerbieren versüßen, die ihm das Kollegium in einen mächtigen Behälter gepackt hat, nebst einer hilfreichen Grundlage in Gestalt eines Gasthausgutscheins.

Einen Bon für ein gemütliches und gutes Essen gab es ebenfalls von den Genossen für Erhard Kempf und seine Frau, dazu Freikarten fürs Kino. Romantik ist indes weniger der Gedanke dahinter, denn die Mitstreiter von der SPD werden das Paar begleiten. Als deren Sprecher dankte Michael Molitor dem Weggefährten und "lieben Freund", dem es immer und vor allem um Nußloch gegangen sei, und pries dessen geradlinige sowie direkte Art.

Wie zum Beweis hielt sich der so Gelobte auch bei seiner letzten Rede im Ratssaal kurz und prägnant. Für ihn schließe sich ein Kreis, sagte Erhard Kempf: 2002 sei er vom damals neuen Bürgermeister Karl Rühl in sein Amt eingeführt worden und jetzt werde er vom neuen Bürgermeister Joachim Förster aus diesem verabschiedet. Seinen Ausstand habe er bereits in Form zweier Spenden an den Kinderhilfsfonds und jenen für notleidende Bürger gegeben. Gleichwohl: Auch mit den Ratskollegen werde er sich noch zu einer Runde zusammenfinden, versicherte der künftige Altgemeinderat.

Seinen Stuhl in der Fraktion nimmt Anna Stippich ein. Eigentlich wäre der nächste Ersatzbewerber Andreas Bleiholder gewesen. Der ist jedoch bundesweit in der Arbeitnehmervertretung engagiert und machte daher einen sogenannten wichtigen Grund geltend, das Mandat ablehnen zu dürfen - was der Gemeinderat billigte und Stippich zur Nachfolgerin bestimmte.

"Die Anerkennung liegt in dem, was wir gemeinsam erreichen", hob Joachim Förster bei der Verpflichtung der Novizin darauf ab, dass mit dem Ehrenamt kein Lohn und nicht selten Kritik verbunden ist. Es sei aber auch interessant und man könne vielen Menschen helfen, betonte Dorle Terboven (FWV), die sich zu einer kurzen Begrüßung aufgerufen fühlte.

Gegen Ende der Ratszusammenkunft ging es ans Eingemachte: an das Gehalt des Verwaltungschefs. Grundsätzlich wäre wohl eine Bezahlung nach B2 oder B3 in Frage gekommen - oder in Geld ausgedrückt: ein Unterschied von knapp 450 Euro brutto im Monat. Nur war Karl Rühl in B3 eingruppiert wie gleichsam sein Vorgänger Ernst Bauch; und zudem hatte das Kommunalrechtsamt in seiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass die Besoldung sachgerechten Gesichtspunkten zu gehorchen habe, "die sich an der Stelle und nicht an der Person orientieren". Dem widerspräche auch eine niedrigere Einstufung gewissermaßen als Probezeit.

Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Leypold, der zwischenzeitig die Sitzungsleitung übernommen hatte, erinnerte ferner an die gewachsenen Aufgaben des Rathauschefs, die Probleme mit Flüchtlingen am Ort und an die beiden Prozesse im Nachgang der Sanierung der Olympiahalle. Gut sei es, dass das Thema öffentlich behandelt werde, merkte Terboven unter dem Beifall der Zuhörer an. Nicht-öffentlich sondern vielmehr geheim wurde dann aber auf Antrag von Ines Veits (Grüne) hin abgestimmt: Lediglich ein Votum gegen die höhere Eingruppierung und eine Enthaltung lautete das Ergebnis.