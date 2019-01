Von Christoph Moll

Neckargemünd. Es waren Hiobsbotschaften für den Gewerbepark "Am Hollmuth": zuerst die Insolvenz der Baum Retec AG mit rund 100 betroffenen Mitarbeitern und dann die geplatzte Ansiedelung von Pabst Metallbau. Beide Unternehmen sollten Visitenkarten für den neuen Gewerbepark auf dem ehemaligen Ortho-Gelände an der Bundesstraße 45 am Stadtausgang Richtung Bammental werden. Daraus wurde nichts. Doch es ist dennoch mächtig Bewegung im Gewerbepark.

Mehrere neue Firmen haben sich dort angesiedelt. "Die Gewerbeflächen sind fast komplett verpachtet an junge innovative Unternehmen", sagte Frank Volk unlängst im Gemeinderat. Der Bürgermeister sprach von einer "kurzfristigen Belegung" nach dem Freiwerden der von der Baum Retec AG angemieteten Flächen und schloss daraus: "Neckargemünd ist ein attraktiver und lebendiger Standort."

Das sieht auch Daniel Rappoldt von "Zapf Projekte" so. Das Unternehmen mit Sitz in Reichartshausen bei Sinsheim hatte das Ortho-Areal mit den beiden markanten weißen Gebäuden im Jahr 2016 gekauft und vermarktet es seither. Ein Großteil des Gebäudes gegenüber dem Profi-Markt hatte die Baum Retec AG gemietet, ein kleiner Teil beherbergte die 15 Mitarbeiter des Medizintechnik-Unternehmens Endocon, das von Heidelberg nach Neckargemünd gezogen war. Das hintere Gebäude wurde komplett von der SRH angemietet, die es für rund 200 Auszubildende des Berufsbildungswerks nutzt. An Letzterem hat sich nichts geändert. Im vorderen Gebäude hingegen ist im vergangenen Jahr viel passiert.

"Nach der Insolvenz der Baum Retec AG waren wir im Hauptgebäude fast wieder bei Null", berichtet Daniel Rappoldt von "Zapf Projekte". Lediglich die Firma Endocon sei noch da gewesen, die inzwischen von der ersten in die dritte Etage umgezogen ist. Doch schnell fanden sich neue Mieter - vor allem aus der Medizinbranche, in der bekanntlich auch "Ortho Clinical Diagnostics" tätig ist. Im Unter- und Erdgeschoss hat die Firma "CE-Immundiagnostika GmbH" eine neue Heimat gefunden, die zuvor in Eschelbronn bei Sinsheim ihren Sitz hatte.

Auf einem kleinen Teil der ersten Etage ist das Unternehmen BBFT aktiv, das aus der Baum Retec AG hervorging. Laut Daniel Rappoldt ist das Unternehmen in kleinem Stil im Dienstleistungsbereich aktiv. Die zweite Etage hat die Firma "Sciomics GmbH" bezogen, die vom Neuenheimer Feld in Heidelberg nach Neckargemünd kam. Erst kürzlich bezogen wurde die vierte Etage von der "GOD Barcode Marketing mbH", die sich mit Informationslogistik beschäftigt und zuvor in Lobbach saß.

"Alles Schlechte hat auch etwas Gutes", sagt Daniel Rappoldt über die Neuansiedlungen, die sich aus der Baum-Insolvenz ergeben haben. Lediglich auf der ersten Etage sei noch freie Fläche vorhanden, doch auch hier könnte schon bald ein Unternehmen einziehen. "Dann haben wir wieder Vollvermietung und eine ähnliche hohe Zahl an Arbeitsplätzen wie vorher - vielleicht sogar mehr." Alle Unternehmen verlagern laut Projektentwickler Rappoldt ihre Firmensitze nach Neckargemünd, sodass sie dort gewerbesteuerpflichtig werden.

"Zapf Projekte" versucht nun einen neuen Käufer für das vor zwei Jahren an Pabst Metallbau verkaufte Grundstück zu finden. "Es ist naheliegend, dass wir das Grundstück im Auftrag von Pabst wieder an den Markt bringen", sagt Rappoldt. "Wir nehmen nun Kontakt mit damaligen Interessenten auf." Denkbar sei auch, dass das 9227 Quadratmeter große Grundstück geteilt wird. "Wir von Zapf haben alles getan, dass sich Pabst ansiedeln kann", betont Rappoldt. "Es ist schade, dass es nicht klappt." Bekanntlich haben die hohen Baukosten einen Neubau für Pabst unrentabel gemacht, sodass das Unternehmen an seinem bisherigen Sitz in Bammental erweitert.

Ähnliche Erfahrungen macht auch das Unternehmen Endocon, das im Juli 2017 von der Heidelberger Weststadt in den Neckargemünder Gewerbepark gezogen ist. Eigentlich wollte das Medizintechnik-Unternehmen im vergangenen Frühjahr in ein neues Gebäude auf dem Areal umziehen, doch bis jetzt haben die Arbeiten noch nicht begonnen. "Bauen ist derzeit finanziell unattraktiv", sagt Geschäftsführer Klaus Notarbartolo.

"Die Handwerker sind alle ausgebucht und die Angebote waren doppelt so teuer wie gedacht." Auch die Verzögerung beim Bau der Erschließungsstraße habe ein früheres Stellen des Bauantrags verhindert. "So lange es keinen genauen Straßenverlauf gibt, kennt man auch nicht das Baufenster", so Notarbartolo.

Nun soll der Bauantrag im Frühjahr gestellt werden. Das Unternehmen geht schrittweise vor und drückt auf die Bremse: Zuerst soll die Bodenplatte errichtet werden, zeitlich verzögert dann das Gebäude. Der Umzug soll in zwei bis drei Jahren stattfinden. Dann soll mit mehr Mitarbeitern auch eine eigene Fertigung aufgebaut werden, die im bisherigen Gebäude nur eingeschränkt möglich sei.