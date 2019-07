Neil Young im Jahr 1996 bei Rock am See in Konstanz. Seinen ersten Auftritt in Deutschland hatte er 1976 in Eppelheim. Foto: Wizany

Von Wolf H. Goldschmitt

Eppelheim. "The legendary Neil Young in Concert". Das steht damals etwas hochtrabend auf den schmucklosen Eintrittskarten für die Rhein-Neckar-Halle. Inzwischen, rund 43 Jahre später, ist aus dem jungen Musiker mit der unverwechselbaren Stimme eine lebende Legende geworden. Längst füllt der heute 73-jährige Altrocker ganze Stadien und das wird wohl auch so sein, wenn er am heutigen Freitagabend in der Mannheimer SAP-Arena auftritt.

Doch die Mehrzweckhalle von Eppelheim hat für den Kanadier eine ganz besondere Bedeutung: Hier gab er sein allererstes Konzert in Deutschland. Am 18. März 1976. Vier Jahre nach seinem bis dahin größten Verkaufserfolg mit dem Album "Harvest" verpflichtete ihn der Veranstalter Mama-Concerts für vier Auftritte in die Bundesrepublik.

Eppelheim zählte in den 1970er und 1980er Jahren zu den beliebtesten Gastspielorten und war ein Mekka der Rockmusik. Der Bau bot über 6000 Stehplätze und war damit eine der größten Hallen im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Einzugsbereich um Heidelberg und Mannheim sowie die vielen in der Region stationierten amerikanischen Soldaten garantierten immer guten Umsatz. Das galt besonders für die Deutschlandpremiere von Neil Young, der mit Crosby, Still und Nash nicht nur in Woodstock bereits Popgeschichte geschrieben hatte. Die Eintrittskarten kosteten den "Einheitspreis" von 16 Mark und konnten nur in bestimmten Vorverkaufsstellen erworben werden. Mit den Worten Internet und Onlineticket konnte noch niemand etwas anfangen.

Young bot in Eppelheim ein akustisches und ein elektrisches Set mit seiner dreiköpfigen Band "Crazy Horse". Bis heute bleibt er dieser Zweiteilung seines Programms oft treu. Er spielte vor ausverkauftem Haus eine Mischung aus Klassikern seiner bisherigen Alben. "A Man Needs a Maid" und "Heart of Gold" durften damals nicht fehlen. Insgesamt 17 Songs waren bei Youngs Debut in Eppelheim zu hören und das Konzert dauerte gerade einmal 85 Minuten.

Unter den Besonderheiten des Repertoires ragte 1976 das bis heute unveröffentlichte "Sad Movies" heraus. Erst über 30 Jahre später spielte der kantige Star mit dem Hut jenen Titel wieder live. Im Rockteil sorgten "Southern Man" und "Cinnamon Girl" für Begeisterungsstürme. Dieses "Zimt-Mädchen" und sein unverwüstliches Markenzeichen "Heart of Gold" zählen auch zum Programm seiner aktuellen "Promise of the Real"-Welttournee.