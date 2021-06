Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Neckargemünd. Jürgen Rak ist seit zwei Jahren Fährmann auf dem Neckar. Der 33-Jährige hat schon Tausende Fahrgäste vom badischen Neckarhäuserhof ins hessische Neckarhausen gebracht. Doch einen "Fahrgast" in dieser Woche wird er so schnell nicht vergessen. Es war eine ziemlich große Schlange.

Fährmann Jürgen Rak. Foto: privat

"Es war bei der Überfahrt mitten auf dem Neckar, als mir plötzlich ein Kopf von unten entgegenkam", erzählt Rak und gesteht: "Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte – sie kam immer näher." Dem Fährmann war allerdings bewusst, dass Panik nicht notwendig ist. Denn er wusste, dass es sich um eine zwar etwa 1,50 Meter lange, aber harmlose Äskulapnatter handelte, wie sie in der Gegend vorkommt. Rak brachte die Fähre sicher ans andere Ufer und die Schlange verkroch sich nahe des Motors. Mit Unterstützung von Fährmann-Kollege Markus Seibert gelang es, die Natter mit einem Haken einzufangen und sie an Land auszusetzen. Es war nicht Raks erste Begegnung mit einer Äskulapnatter – auf der Fähre aber schon.

Naturschützer Andreas Quell. Foto: Moll

Für Andreas Quell ist der Vorfall keine Überraschung. Der 66-Jährige aus dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen ist Vizechef des Naturschutzbundes (Nabu) in Neckarsteinach und seit über 30 Jahren im Naturschutz aktiv. "Die Schlange ist wohl über Nacht auf die Fähre gekrochen, als diese an Land lag", meint er. "Am Motor war es schön warm, aber dann war es ihr wohl zu heiß." Zur Zeit seien die Schlangen auf der Suche nach einem Partner und sehr mobil.

Die Äskulapnatter lebe zwar zurückgezogen, habe aber keine Scheu vor Menschen und lebe gerne in deren Nähe, weiß der Fachmann: "Sie ist sogar schon auf Anhängern von Traktoren im Heu oder Stroh mitgefahren." Die ungiftige Schlange sei nicht angriffslustig, sondern lasse sich sogar vorsichtig berühren. Sie mag Holz und ernährt sich vor allem von Mäusen. Und sie ist eine Kletterspezialistin: "Sie geht auch in Nistkästen an Bäumen", weiß Quell. Das Geschlecht sieht man ihr nicht an. Und wie alt sie in freier Wildbahn werden kann, ist unklar. Weil sie sich regelmäßig häuten, können keine Sender an den Schlangen angebracht werden. Quell schätzt das Alter des Exemplars von der Fähre auf zehn bis zwölf Jahre.

Die Äskulapnatter fühlte sich am Motor und dem Steuer der Fähre offensichtlich wohl. Foto: Seibert

Die Äskulapnatter gilt als extrem selten. In Deutschland gibt es nur einige wenige sogenannte Inselvorkommen im Taunus, in Bayern und am Neckar. Hier kommt sie auf beiden Uferseiten vor. Quell berichtet von Nachweisen in Kleingemünd, Neckarsteinach, Hirschhorn, Eberbach, Langenthal, Heddesbach, Allemühl und Dilsberg. Dort unterstützen die Naturschützer die Eiablage mit speziellen Kästen. "Wir sind keine Züchter", betont Quell. "Wenn jemand einen Nistkasten im Garten aufhängt, tut er dasselbe wie wir."

Schlange? Neckar? Da war doch was. Richtig: Im Sommer 2006 sorgte die Beobachtung eines Anglers in der Nähe der Fähre für große Aufregung in der Region. Der Mann vermutete einen Königspython. Gefunden wurde ein solcher nie. War es vielleicht eine Äskulapnatter? "Sie kann zwar schwimmen, geht aber nicht freiwillig ins Wasser", weiß Quell. "Das war damals wohl ein Holzstück."