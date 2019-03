In Neckarsteinach war gestern bereits der kleine Lauer überflutet. Foto: Alex

Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Nur zwei Monate nach dem ersten Hochwasser des Jahres ist das nächste im Anmarsch: Der Dauerregen trieb am Freitag den Neckar in Neckarsteinach aus dem Bett. Der kleine Lauer war überflutet, Samstag könnte der große Lauer folgen. Der Höchststand wird am Samstagnachmittag erwartet.

In Neckargemünd könnte es nach der Vorhersage der Hochwasserzentrale den Neckarlauer und eventuell auch den Parkplatz unter der Friedensbrücke treffen. Wohngebäude bleiben wohl verschont.

