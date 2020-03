Neckarsteinach/Hirschhorn. (cm) Nein, so richtig verheiratet waren die hessischen Nachbarstädte Neckarsteinach und Hirschhorn bisher nicht, ja sogar nicht einmal verlobt – mit Ausnahme des gemeinsamen Standesamtsbezirks. Doch was für eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit gilt, das gilt auch für dieses Gebiet: Es passte nicht so richtig. Es stand sogar eine Scheidung im Raum. Doch nun soll eine "Eheberatung" die Beziehung noch retten.

Aber der Reihe nach: Der Clinch um den gemeinsamen Standesamtsbezirk dauert schon länger an. Bereits mehrfach beschäftigte das Thema den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss in Hirschhorn. Der gemeinsame Standesamtsbezirk "Hessisches Neckartal" existiert bereits seit dem Jahr 2003, um auf beiden Seiten Kosten zu sparen. Die Verwaltung erfolgt von Hirschhorn aus. Doch einen formellen Vertrag gab’s bisher nicht. Deshalb gab es zuletzt Streit um die Kosten: Früher wurde nach Fallzahlen abgerechnet, später pauschal. Die Hirschhorner Forderungen an Neckarsteinach betrugen zuletzt 60.000 Euro für das Jahr 2018 und geschätzt die Hälfte davon für das vergangene Jahr. Das Verhältnis der Trauungen in Neckarsteinach und Hirschhorn lag 2019 bei 64 zu 17, 2018 bei 74 zu 24. Früher war das anders, doch Neckarsteinach verfügt inzwischen über mehrere Standesbeamte. Hier finden auch viel mehr Trauungen statt als in Hirschhorn. Das liegt vor allem an den "Eventtrauungen" auf dem "Hohen Darsberg", zu dem Paare aus ganz Deutschland und dem Ausland anreisen.

Bereits im vergangenen Dezember hatte die Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die weitere Zusammenarbeit vertraglich neu zu regeln, mit Neckarsteinach zu verhandeln und den bestehenden Vertrag vorsorglich zu kündigen. Das Regierungspräsidium Darmstadt vertrat derweil die Ansicht, dass der gemeinsame Standesamtsbezirk nur durch gleichlautende Beschlüsse beider Städte beendet werden könne.

Vor Kurzem fand nun ein Spitzentreffen mit Vertretern aus Neckarsteinach und Hirschhorn statt. "Wir saßen harmonisch zusammen und haben eine tolle Lösung erarbeitet", berichtet Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Nachfrage. "Aus meiner Sicht konnten alle Unklarheiten ausgeräumt und alle offene Fragen beantwortet werden." Das neue "faire und gerechte Konzept" soll nun den Magisträten beider Städte in einer gemeinsamen Sitzung vorgestellt und letztendlich auch von den Stadtverordnetenversammlungen abgesegnet werden. "Damit stellen wir den Bezirk künftig auf sichere Füße, was wichtig ist und von Beginn an vergessen wurde", so Pfeifer. "Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass wir einen gemeinsamen Beschluss hinbekommen, dem dann auch die Stadtverordneten folgen werden." Da es in Neckarsteinach inzwischen wesentlich mehr Trauungen gebe, sei eine Überarbeitung notwendig. Dass die Koordinationsstelle in Hirschhorn von Neckarsteinach mitbezahlt werde, sei bisher nicht klar gewesen. "Wir werden einen Weg finden, dass keine Verluste für uns entstehen", so Pfeifer.

Dieser könnte so aussehen: Künftig gibt es Standesamt-Standorte in Neckarsteinach und Hirschhorn. Die Trauungen in Neckarsteinach werden auch von dort durchgeführt und jene in Hirschhorn eben mit Personal von dort. Die Zentralstelle wird anteilig nach der Anzahl der Trauungen von beiden Städten finanziert. "Es gab bisher zwar Beschlüsse, aber es wurde nie richtig festgelegt, wie die Kosten verteilt werden", sagt Pfeifer. "Mal fiel die Rechnung für uns positiv und mal negativ aus."