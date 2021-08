Dramatisches Szenario in der „Europa“, die am Neckarlauer angelegt hatte. Foto: Alex

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Punkt 19 Uhr schrillen die Alarmsirenen der Feuerwehr. Sechs große Löschfahrzeuge rasen vom Feuerwehrgerätehaus über die Bundesstraße B 37, biegen in die untere Altstadt ein und steuern den großen Neckarlauer an. Dort nähert sich ein großes Schiff der Weißen Flotte der Anlegestelle, besetzt mit etwa 50 Passagieren, darunter zahlreiche kleine Kinder. "Die Europa brennt", schallt es über den Lauer, wohin etliche Schaulustige dem Getöse der Feuerwehr folgen und sich auf der Freitreppe versammeln. Die Biergartengäste direkt gegenüber dem Schiff vergessen ihr Bier und beugen sich über die Mauer: So haben sie den besten Blick auf das Geschehen. Diese Szenen waren Teil einer groß angelegten Übung der Neckarsteinacher Feuerwehr mit allen vier Wehren der Stadt am Freitagabend. Die RNZ war mit dabei.

In der Küche des Schiffs brannte es und eine Passagierin stürzte die Treppe herunter. Foto: Alex

Schon werden die ersten Schläuche ausgerollt und aus dem Schiff dringt Rauch. Dann ist die ruhige Stimme von Schiffsführer Alexander Götz zu hören: "Hier spricht der Kapitän. Bitte begeben Sie sich alle auf das Hinterdeck." Die Fahrgäste folgen der Anweisung – und langsam spricht sich herum: In der Küche ist eine Fritteuse in Brand geraten, die gesamte Küche habe Feuer gefangen. Im dichten Rauch wird ein Mitarbeiter vermisst, er kann aber von Feuerwehrmännern mit Atemschutz gefunden und gerettet werden. In Panik stürzt eine Frau eine Treppe hinunter und wird ohnmächtig, sie wird auf einer Trage aus dem Schiff getragen. Und dann werden plötzlich auch noch drei Kinder vermisst.

Insgesamt 32 Feuerwehrmänner und -frauen unter der Leitung von Wehrführer Mike Klotz probten den Ernstfall, der bei dem regen Schiffsverkehr auf dem Neckar ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. Die Löschwasserversorgung ist durch das Flusswasser gesichert, zusätzlich könnte aber auch auf das Hydrantennetz zurückgegriffen werden.

Und während auf dem Neckar ein Boot der DLRG mit Bürgermeister Herold Pfeifer an Bord patrouilliert und die Übung zum Wasser hin sichert, wird durch den Einsatz eines Lüfters ein Rettungsweg von Rauch befreit. So verläuft die Evakuierung der Passagiere – alle müssen namentlich erfasst werden – problemlos. Der "Brand" selbst ist dann schnell gelöscht.

Wehrführer Mike Klotz zeigt sich hinterher zufrieden mit dem Ablauf. Sein Dank gilt vor allem Kapitän Götz, der diese Übung möglich gemacht und erst kurz vor dem Beginn den angeblichen Brandherd selber bestimmt habe, sodass die Feuerwehr vorher nicht habe planen können. "Wir haben alles sehr realistisch dargestellt", so Klotz. Sein Dank galt aber auch allen seinen Kollegen und besonders den freiwilligen Passagieren, denen diese Aktion eigentlich viel Spaß bereitet hatte.

Den Floriansjüngern aber brachte die Übung wertvolle Erkenntnissee. Diese müssen hoffentlich nie angewendet werden ...