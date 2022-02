Neckarsteinach. (luw) Auch in der Freiherr-vom-Stein-Schule ist offenbar im Zusammenhang mit einem zweifelhaften Internet-Trend gezündelt worden. Ein noch unbekannter Täter hat laut Polizei einen Mülleimer auf der Toilette der Schule angezündet, wodurch auch ein darüber hängender Handtuchspender beschädigt wurde. Den Beamten zufolge wird der Sachschaden auf rund 2000 Euro geschätzt, die Ermittlungen nach dem Täter laufen. Erst am gestrigen Mittwoch hatte die RNZ von einem ähnlichen Fall an der Eppelheimer Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule berichtet. Auch hier ging die Tat vermutlich auf die sogenannte "Devious Lick Challenge" zurück.

Der englische Begriff steht in etwa für "Herausforderung zum hinterhältigen Coup" und geht auf ein "Spiel" zurück, das auf der bei Jugendlichen beliebten Internet-Plattform Tik-Tok ausgetragen wird: Angefangen in den USA, stahlen Schüler zunächst Utensilien aus ihren Schulen, um diese per Internetvideo zu präsentieren. Inzwischen ist der Trend auch in Deutschland angekommen und zielt wohl insbesondere auf das Anzünden von Gegenständen. Bundesweit mehren sich Berichte wie jene aus Eppelheim und nun Neckarsteinach.

"Am Dienstag wurde Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer erstattet", berichtete nun Polizeisprecherin Christiane Hansmann auf Anfrage mit Blick auf den Fall an der Freiherr-vom-Stein-Schule. Neben dem Mülleimer und dem Handtuchspender seien auch ein Seifenspender und Fliesen an Wand und Decke der Mädchentoilette beschädigt worden. "Mutmaßlich steht die Tat in Zusammenhang mit einer dieser ,Tik-Tok-Challenges’", so Hansmann. Sie berichtete, dass seit einiger Zeit eine neue Regel an der Schule gelte: "Wenn ein Schüler während des Unterrichts auf Toilette geht, wird das jeweils vermerkt." So könne möglicherweise der Täter ermittelt werden: "Wir sind noch bei der Auswertung."

Der Landrat des hessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, kritisierte diesen Trend scharf: "So witzig ,Challenges’ in den sozialen Medien sein können – diese ist mehr als großer Mist!", erklärte er auf der Plattform Facebook. Und abschließend: "Wir werden das nicht dulden!"