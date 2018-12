Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Wichtige Themen standen auf der Tagesordnung der gut besuchten Bürgerversammlung im Bürgerhaus "Schwanen": Neubau der Vierburgenhalle, Bebauungsplan Schönauer Tal, Bebauungsplan Leimenbuckel, Einrichtung eines Waldkindergartens, Bau einer neuen Kindertagesstätte und die Einführung in den interaktiven Haushalt der Stadt. Herzlich begrüßt wurden die Bürgerinnen und Bürger von Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler.

Der Leiter des Bauamtes, Roland von Petersdorff-Hagendorn, berichtete, dass für die Vierburgenhalle der Kreis Bergstraße als Schulträger zuständig sei. Und dieser habe nach umfangreichen Untersuchungen festgestellt, dass sich eine Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes nicht lohne und deshalb ein Neubau für fünf bis sechs Millionen errichtet werden müsse. Allerdings zahle der Kreis nur die Kosten für eine reine Schulsporthalle; alles was darüber hinaus gewünscht werde, müsse die Stadt bezahlen. Deshalb könnten auf die Stadt Kosten von circa 2,5 Millionen Euro zukommen. Baubeginn soll 2020 sein.

Neben verschiedenen Fragen nach Details kam von den Zuschauern auch die Anregung, durch den Anbau von drei bis vier Räumen die Halle für andere als nur die Sportvereine nutzbar zu machen. Verwiesen wurde unter anderem auf die Musikvereine, die in feuchten Kellern üben müssten, oder auf Schach- und Gesangvereine, die zur Zeit nur sehr beengte Möglichkeiten zum Üben hätten.

Bürgermeister Herold Pfeifer versprach, solche Vereine zur nächsten Beratung hinzuzuziehen. Fragen zur Finanzierung des gewaltigen Projektes beantwortete Harry Hack, der Leiter des Finanzamtes, nur halbwegs zur Zufriedenheit des kritischen Publikums.

Beim Bebauungsplan "Am Leimenbuckel", wo ein Pflegeheim mit 60 Plätzen und 36 Wohnungen entstehen soll, informierte von Petersdorff-Hagendorn darüber, dass hier eine Normenkontrollklage die Fortführung des Vorhabens behindere. Zur Zeit läge die Angelegenheit beim Verwaltungsgericht Kassel. Der Grundstückseigentümer sei der Investor, ein Betreiber werde aber noch gesucht. Hier bot der evangelische Pfarrer Norbert Feick seine beratende Hilfe an.

Dagegen rechnet die Stadt beim Bebauungsplan Schönauer Tal mit einem Baubeginn schon im nächsten Frühjahr. Hier sollen 33 günstige Reihenhäuser entstehen, ohne Keller, aber mit kleinem Garten, einer Garage und einem Stellplatz. Der Investor, der für das 8000 Quadratmeter große Grundstück 1,25 Millionen Euro gezahlt hat, verkauft dieses demnächst an die Deutsche Reihenhaus GmbH, die die Reihenhäuser bauen wird.

Diese Baugebiete bedeuten, "dass wir bald neue Kindergartenplätze brauchen, denn die Eltern haben einen Rechtsanspruch darauf und unsere Kindergärten sind voll", so der Bürgermeister; hinzu komme die in Hessen gültige Beitragsfreiheit für sechs Stunden. Er hoffe, dass der geplante Waldkindergarten am Parkplatz Kreuzschlag bei Grein schon im nächsten Jahr eröffnet werden könne. "Aber zusätzlich werden wir auf Standortsuche auch für einen neuen, sechsgruppigen Kindergarten gehen müssen", so Pfeifer. Vorübergehend könne man auch einen Bauwagen auf das Gelände des Darsberger Kindergartens stellen. Auch hier bot Pfarrer Feick seine Hilfe an, die Kirche werde Verantwortung in Form einer neuen Trägerschaft übernehmen.

Zum Schluss führte Kämmerer Harry Hack in den neuen interaktiven Haushalt ein, der jetzt online auch für die Bürger zur Verfügung steht. Mit ein paar Klicks am Rechner kann man leicht in das Zahlenwerk einsteigen und die Geheimnisse des jährlichen Doppik-Haushalts selbst erkunden. Für Nachfragen darf man den Herrn über die Finanzen der Stadt auch gerne anrufen.