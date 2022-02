An der Neckarsteinacher Schleuse kam es am Mittwoch zu einem Schiffsunfall. Foto: iz

Neckarsteinach. (bmi) Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochvormittag ein Schiffsunfall an der Schleuse Neckarsteinach. Wie die Polizei berichtet, fiel bei einem mit Schwefelsäure beladenen Tankmotorschiff bei der Ausfahrt aus der Schleuse gegen die Fließrichtung des Neckars in Richtung Eberbach das Hauptruder aus. "Das Schiff war somit nur noch bedingt manövrierfähig und es drohte ein Zusammenprall mit der Schleusenwand", beschrieb ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, dem unter anderem die Wasserschutzpolizei untersteht, auf RNZ-Nachfrage das Geschehen.

Nur dank Unterstützung eines weiteren Schiffers konnte das Schiff sicher ans Ufer gebracht werden – und somit ein Schaden für die Umwelt verhindert werden. "Hätte die Besatzung nicht so schnell reagiert, wäre es zu einer Kollision mit großem Gefahrenpotenzial gekommen", erklärt der Polizeisprecher. Schwefelsäure gehört zu den stärksten Säuren überhaupt, wirkt ätzend auf Haut sowie Schleimhäute und ist für Fische und andere Gewässerlebewesen giftig, wenn sie ins Wasser gelangt.

Wie kam es zu der Havarie, warum fiel das Hauptruder aus? Nach Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Heidelberg hatte sich Treibgut in der Ruderanlage verklemmt. "Nach dem jüngsten Hochwasser gibt es derzeit mehr Treibgut als sonst an der Schleuse, auch größere Baumstämme", berichtet der Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz. Gerade beim Ausfahren aus der Staukammer seien entgegenkommende Gegenstände häufig schwer zu sehen. Glück im Unglück: Mit dem kleineren Ruder am Bug des Schiffes und der Unterstützung per Seilwinde eines gerade auf Schleusung wartenden Schiffes konnte eine größere Kollision vermieden werden.

Der Schleusenbetrieb wurde nicht behindert, Verletzte gab es keine. Das Ruder wird nun noch durch Tauchexperten begutachtet. So lange muss das Schiff warten, ehe es die in Frankfurt-Höchst am Main aufgenommene über Rhein und Neckar transportiere Chemikalie mit Ziel Bad Wimpfen abladen kann.