Die Reihenhäuser an der Schönauer Straße werden aus Betonfertigteilen zusammengesetzt. Foto: Hinz

Neckarsteinach. (iz) In der Vierburgenstadt entstehen zurzeit Wohnmöglichkeiten für eine Vielzahl an Neubürgern. Hierfür werden an der Schönauer Straße direkt neben dem Sportplatz mehrere Blöcke mit je vier beziehungsweise sieben Häusern gebaut. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück sind insgesamt 33 Reihenhäuser geplant.

Die Rede ist von "bezahlbarem Wohnraum für möglichst junge Familien mit Kindern". Bauherr ist die Deutsche Reihenhaus-AG in Frankfurt. Die Häuser werden mit Betonfertigteilen errichtet, die ein großer Hydraulikkran an die richtige Stelle setzt. So entstehen innerhalb weniger Wochen ganze Häuserkomplexe. Bei einer durchgängigen Breite von knapp fünf Metern sind zwei Typen von Wohnungen vorgesehen, die sich jeweils über zwei Etagen erstrecken: Die größere Variante umfasst 145 Quadratmeter Wohnfläche, die kleinere 120 Quadratmeter.

Da der Baugrund hier keine Keller erlaubte, ist jede Gruppe von Häusern auf eine Bodenplatte aufgesetzt. Trotzdem verfügt jede Wohnung über genügend Abstellflächen; ein neben der Haustür platzierter Vorgartenschrank bietet sogar Platz für bis zu vier Fahrräder. Außerdem gibt es je eine Garage und einen Stellplatz. Im frühen Herbst soll ein Richtfest gefeiert werden und 2021 können die Bewohner in ihr neues Heim einziehen. Es sind alles Eigentumswohnungen und sie sind alle bereits verkauft, teilt die Firma mit.

Für die Stadt ist dieses Objekt ein großer Gewinn. Das Grundstück wurde zunächst für das Feuerwehrhaus reserviert. Dann stand es jahrelang zum Verkauf und sollte eigentlich ein Gewerbegebiet werden. Jetzt erwartet die Stadt viele neue Bürger, darunter wahrscheinlich auch eine Menge Kinder. Und die wiederum werden es nur wenige Schritte bis zum Kindergarten haben, denn der wird irgendwann demnächst auf der anderen Seite des Sportplatzes gebaut.