Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Die Fußstapfen sind groß. Seit 22 Jahren sitzt Christine Lambrecht (SPD) für den hessischen Wahlkreis 188 Bergstraße im Bundestag, seit einem Jahr ist sie Bundesjustizministerin. Bei der Bundestagswahl 2021 tritt die 55-Jährige nicht mehr an. Marlene Pfeifer traut sich zu, in diese großen Fußstapfen zu treten und Lambrechts Nachfolge anzutreten. Die erst 25-jährige Neckarsteinacherin will in den Bundestag einziehen und bewirbt sich als Kandidatin der SPD Bergstraße. Noch muss sie aber offiziell nominiert werden.

Pfeifer? SPD? Neckarsteinach? Da war doch was? Richtig! Marlene Pfeifer ist die Tochter des seit acht Jahren amtierenden Bürgermeisters der Vierburgenstadt, Herold Pfeifer (SPD). Sie ist mit Politik groß geworden, erklärt Pfeifer. Sie selbst setzte sich nach eigenen Angaben schon in ihrer Schulzeit am Gymnasium in Neckargemünd als Klassensprecherin für ihre Mitschüler ein. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Jahr als Au-pair an der amerikanischen Ostküste. Unter US-Präsident Barack Obama begeisterte sie sich für die transatlantischen Beziehungen. Zurück in Deutschland, absolvierte sie ein Bachelor-Studium der Amerikanistik an der Uni Heidelberg und engagierte sich in der Studierendenfachschaft. Aktuell arbeitet Pfeifer an ihrem Politik-Master an der Fernuni Hagen.

Christine Lambrecht . Foto: Kumm

Vor drei Jahren organisierte Pfeifer den Bundestagswahlkampf von Christine Lambrecht mit. Seit 2018 arbeitet die Neckarsteinacherin im Wahlkreisbüro der Abgeordneten in Viernheim, inzwischen als koordinierende Büroleiterin. Als solche organisiert sie in sitzungsfreien Wochen des Bundestages die Aufgaben der Abgeordneten vor Ort.

Doch wie kam es nun zu ihrer Bewerbung? "In der Corona-Zeit hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und habe viele Gespräche geführt", sagt die 25-Jährige. "Ich will Verantwortung übernehmen und meine berufliche Erfahrung in Berlin und im Wahlkreis einbringen." Sie findet, dass es im Bundestag sehr wenige junge Menschen und vor allem zu wenige junge Frauen gibt. Das müsse sich ändern. "Denn gerade bei Themen wie dem Klimawandel ist die junge Generation betroffen", betont die Neckarsteinacherin. Dass sie bisher keine politischen Ämter innehatte, sieht Pfeifer nicht als hinderlich. Sie kandidierte einmal für den Kreistag, im Oktober möchte sie stellvertretende SPD-Ortsvorsitzende in Neckarsteinach werden. Ihr Ortsverein hat sie einstimmig nominiert und dem Unterbezirksvorstand vorgeschlagen. Pfeifer geht davon aus, dass sich bei der Nominierung im November in Einhausen mehrere Bewerber zur Wahl stellen werden.

Sollte sie von den Vertretern aus den 22 Kommunen des Wahlkreises im Ried, an der Bergstraße, im Odenwald und im Neckartal nominiert werden, wird der Weg nach Berlin kein leichter und führt womöglich nur über die Landesliste der SPD: "Man muss es realistisch sehen: Der Wahlkreis ist eher konservativ", weiß Pfeifer. "Junge Leute werden aber gebraucht." Michael Meister (CDU) tritt wohl erneut an. Er holte zuletzt vier Mal in Folge das Direktmandat. Für die SPD gelang dies Christine Lambrecht 1998 und 2002. Und davor im Jahr 1980 Klaus Kübler – einem Neckarsteinacher ...