Neckarsteinach. (lesa) Ab Montag (31. Mai) dürfen sich in Hessen wieder zehn Menschen unabhängig der Anzahl der Hausstände sowie eine unbegrenzte Anzahl von Personen aus zwei Hausständen treffen – Genesene, Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Wie das Landratsamt des Kreises Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, mitteilt, hat der Landkreis am Sonntag mit einer Inzidenz von 39,2 den fünften Tag in Folge die 50er Marke unterschritten. Damit tritt mit Montag,dem 31. Mai, die Stufe 2 der hessischen Corona-Regeln in Kraft, mit der weitere Lockerungen der bisherigen Maßnahmen einhergehen.

Entsprechend dürfen nun Schüler sämtlicher Jahrgangsstufen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren; auch die Kinder- und Jugendarbeit, wozu auch die Ferienbetreuung zählt, darf in Gruppen von bis zu 50 Personen wieder stattfinden. Mannschaftssport ist unter strengen Hygienevorgaben ebenso wieder gestattet wie die Öffnung des gesamten Einzelhandels und die Ausübung und Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen. Veranstaltungen und "größere Zusammenkünfte" dürfen im Außenbereich mit bis zu 200 ungeimpften Teilnehmern stattfinden; im Innenbereich sind 100 ungeimpfte Personen mit tagesaktuellem negativem Corona-Schnelltest die Obergrenze. In der Gastronomie ist auch die Einkehr im Innenbereich wieder möglich – vorausgesetzt ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest, der Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung von dem Virus können erbracht werden.