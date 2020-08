Von Sabrina Lehr

Neckargemünd/Neckarsteinach. Die "schwimmende Brücke" bleibt vorerst am Ufer. Wie die Stadtverwaltung Neckargemünd gestern mitteilte, ist der Betrieb der Fähre zwischen der zu Mückenloch gehörenden Siedlung Neckarhäuserhof und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen am vergangenen Dienstag eingestellt worden. Der Grund ist neben dem böigen Wind ein Getriebeschaden: "Gestern Abend klang die Fähre etwas lauter", berichtet Stadtsprecherin Petra Polte auf Nachfrage der RNZ. Daher sei das Getriebe ausgebaut und zur Überprüfung und Reparatur in die Philipp Ebert & Söhne Schiffswerft in Neckarsteinach gebracht worden.

Dass die Fähre tageweise ausfällt, kommt durchaus häufiger vor, weiß Fährmann Markus Seibert: "In diesem Frühjahr ist sie wegen Hochwasser öfter ausgefallen. Auch um Fastnacht herum konnten wir wegen eines Sturms nicht fahren." Während der Inspektionen, die turnusmäßig im Fünf-Jahres-Rhythmus durchgeführt werden, liege der Fährbetrieb teils bis zu zwei Wochen brach. Dass das Fährschiff aber aufgrund eines Defekts nicht ausläuft, komme nicht allzu häufig vor. Und das, obwohl die Fähre laut Seibert mittlerweile 87 Jahre alt ist. "Motor, Getriebe und Co. sind aber viel neuer", stellt er klar.

Zwischen drei und 100 Malen fährt die Fähre laut Polte täglich zwischen der hessischen und der badischen Neckarseite hin und her. Je nach Größe drei bis sechs Autos oder 60 Personen finden theoretisch auf ihr Platz. "Circa 30 Pendler sind es eigentlich immer", so die Stadtsprecherin. Die Kundschaft ist Fährmann Seibert zufolge bunt gemischt: "Pendler nutzen die Fähre zu Fuß oder mit dem Auto oder Motorrad." Auch Touristen nutzten die Fähre häufig: "Wir befördern jeden Tag Leute, die noch nie auf der Fähre gefahren sind."

Für den Teil von ihnen, der die Fähre sonst mit seinem Auto oder Zweirad nutzt, heißt es nun vorerst Umleitung fahren. Denn eine Ersatzfähre gibt es nicht und die Reparatur wird laut der Stadtverwaltung Neckargemünd etwa eine Woche dauern. "Die konkrete Dauer hängt aber von der Größe des Schadens und der Verfügbarkeit der Ersatzteile ab", erklärt Seibert.

Ganz ohne die Direktverbindung zwischen den beiden Neckarufern müssen aber zumindest die Passagiere, die ohne eigenes Fahrzeug unterwegs sind, nicht auskommen. "Während die Fähre nicht fährt, stehen mein Kollege und ich zu den gewohnten Fährzeiten mit einem motorisierten Boot bereit und bringen die Leute auf die andere Seite", verspricht Markus Seibert.

Info: Aktuelle Informationen zum Fährbetrieb gibt es unter Telefon 01 52 / 25 24 80 16.

Update: Mittwoch, 26. August 2020, 21.24 Uhr