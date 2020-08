Neckarsteinach.(cm) Was war die Ursache für das rätselhafte Fischsterben Ende Juli in der Steinach in Neckarsteinach? Bei der Beantwortung dieser Frage sind die Ermittler ein Stück weiter gekommen. Wie Polizeisprecherin Katrin Pipping auf RNZ-Anfrage mitteilte, liegt das Ergebnis der Wasserprobe inzwischen vor. "Im Wasser konnte Flockungsmittel nachgewiesen werden, welches möglicherweise ursächlich für das Fischsterben war", so Pipping. "Um diese Annahme allerdings zu bestätigen, möchten wir noch auf das Ergebnis der Fischuntersuchung warten."

Bereits wenige Tage nach dem Tod von zehn bis 15 Forellen hatten die Verantwortlichen der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes (AZV) Steinachtal an der Gemarkungsgrenze zu Schönau zugegeben, dass ein Flockungsmittel durch ein "technisch bedingtes Überlaufen" eines Tanks in den Bach gelangt sein könnte. Dabei handelt es sich um chemische Verbindungen aus Kohlen- sowie Wasserstoff, die die Trocknung des Klärschlamms verbessern. Sie gelten als nicht oder nur gering giftig. Hohe Konzentrationen können aber gefährlich für Fische sein. Der AZV möchte dem Fischereipächter der unteren Steinach einen Jahresbestand an Bach- und Regenbogenforellen im Wert von rund 2000 Euro spendieren.