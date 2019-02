Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach. Die Fremdenführer der Vierburgenstadt sind auf der Suche nach Verstärkung. Elisabeth Hinz führt seit über 25 Jahren Touristen und andere Interessierte durch die Stadt. Die 79-Jährige weiß, welche Eigenschaften ein Stadtführer braucht und welche Herausforderungen einen bei dieser Aufgabe erwarten.

Rund zehn Jahre lang war Hinz Neckarsteinachs einzige Stadtführerin. Anfang der 1990er Jahre übernahm sie das Ehrenamt von einem Vorgänger. Als Autorin des Buchs "Neckarsteinach gestern und heute" war sie von Beginn an die ideale Expertin für die Historie der Vierburgenstadt. Erst Anfang der 2000er Jahre habe die Stadt per Anzeige weitere Fremdenführer gesucht, erzählt sie. "Die Resonanz war groß", erinnert sich Hinz, die seit über 40 Jahren auch als Journalistin für die RNZ arbeitet. Nun will man das Team erneut aufstocken.

Bis heute sind die drei Stadtführer dabei, die sich damals als Bewerber durchsetzten: Joachim Engel, Rosi Thieme und Rita Schaffert. "Ich habe sie mit zu meinen Führungen genommen, bei denen sie fleißig mitgeschrieben haben", berichtet Hinz über deren Ausbildung. "Irgendwann, als sie sich bereit fühlten, habe ich mich von ihnen führen lassen." Nach einigen Wiederholungen war klar: "Es kann losgehen." Auch mögliche neue Stadtführer will Hinz auf diesem Weg ausbilden.

Fasziniert von der Geschichte Neckarsteinachs: Elisabeth Hinz und Joachim Engel. Foto: Alex

"Die Burgführung ist schon körperlich anstrengend", sagt sie über die rund zweistündige Tour. Dies und der plötzliche Ausfall von Schaffert über mehrere Monate im vergangenen Jahr seien auch Gründe dafür, dass man die Gruppe nun personell verstärken will. Große Gruppen, wie etwa die Teilnehmer der RNZ-Sommertour im Jahr 2014, sind nicht mehr zu stemmen.

Die reguläre Stadtführung dauert in der Regel rund eine Stunde. Auf diese sollten sich mögliche neue Kollegen laut Hinz zunächst einmal konzentrieren. Wichtig sei zudem, dass man als Fremdenführer zuverlässig und möglichst unabhängig ist: "Wenn man zwei Monate im Voraus mit einer Gruppe einen Termin vereinbart, kann man da nicht mehr einfach absagen", erklärt Hinz. Man müsse Interesse an Geschichte und Spaß am Umgang mit Menschen haben.

Etwa so wie der 67-jährige Joachim Engel: "Allein die Sebastianskapelle ist schon eine Sensation", schwärmt er über das Bauwerk in Darsberg, "der Altar ist aus dem 15. Jahrhundert, man weiß kaum was über ihn. Da kann man auch mal schön spekulieren." Wer mit den Stadtführern über ihre Arbeit redet, spürt ohnehin schnell: Neckarsteinachs Geschichte hat sie gepackt. Außerdem habe jede Führung ihren eigenen Reiz, sagt Engel. "Es ist auch etwas abenteuerlich, weil man sich immer fragt: Was kommt jetzt für eine Gruppe?" So müsse man bei Kindern und Jugendlichen ganz andere Schwerpunkte setzen. "Da gehen wir gerne mehr auf die Rittergeschichten ein", sagt der ehemalige Lehrer. Auch komme es vor, dass eine Gruppe angetrunkener Touristen ankomme. Wenn man sehe, dass niemand wirklich Interesse an der Führung habe, könne man eine Tour auch mal abkürzen. Umgekehrt sei es immer besonders schön, wenn die Touristen Fragen stellen. "Das ist nicht bloß eine Arbeit, es kommt auch was zurück", ist Engel überzeugt.

Dazu betont Elisabeth Hinz, dass Geld auch nicht die Hauptmotivation sein dürfe. "Für Gruppen mit bis zu 20 Personen nehmen wir 40 Euro", erklärt sie. Durchschnittlich kostet eine Stadtführung zwei Euro pro Person, die Einnahmen gehen komplett an den jeweiligen Stadtführer. Es lässt sich also kein Vermögen damit verdienen. Vielmehr sollte der Spaß an dieser Aufgabe im Vordergrund stehen. Wie Hinz erklärt, finden jährlich insgesamt rund 30 bis 40 Führungen in Neckarsteinach statt.