Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach. Extreme Hitze, anhaltende Trockenheit, der Pegel des Neckars am Minimum: Der Sommer 2018 hat beim Ehepaar Hinz eine Idee reifen lassen. "Überall war vom Wassermangel die Rede und davon, dass die Quellen versiegen könnten", erinnert sich Erhard Hinz. Also war es für ihn und seine Frau Elisabeth naheliegend, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.

Die Ideen sprudelten und innerhalb weniger Monate entstand das Buch "Quellen und Brunnen in Neckarsteinach", das bei der Kleinen Buchmesse am Samstag, 2. März, um 11 Uhr im "Schwanen" offiziell vorgestellt wird. Die Finanzierung übernahm der Heimat- und Verkehrsverein, in erster Auflage erschienen beim Papyrus-Verlag 200 Exemplare.

Elisabeth Hinz ist seit über 40 Jahren Mitarbeiterin der RNZ, doch wie schon bei früheren gemeinsamen Veröffentlichungen überließ sie das Schreiben ihrem Mann und beschränkte sich aufs Fotografieren. Der Brunnen in der Mittelburg, umrankt von rotem Herbstlaub, ist ein schöner Blickfang auf der Titelseite. Es folgen Fotos von allen Brunnen und Quellen auf Neckarsteinacher Gemarkung und viele interessante Geschichten.

Was nicht im Buch steht: Erhard und Elisabeth Hinz haben sich bei der Recherche im Wald bei Michelbuch verirrt. Nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. Nach einer Stunde waren sie wieder am Ausgangspunkt und gingen später mit fachkundiger Begleitung nochmals auf Tour. Da war das Ziel dann in zehn Minuten erreicht. Ein Sandsteinfindling markiert die Brunnenbergquelle, die Stangenbergquelle befindet sich in der Nähe der Kaisereiche. Die sogenannten Quellkammern oder Brunnenstuben sind unter Verschluss und liegen oft recht versteckt. "Da sind wir dann mit den Leuten mitgefahren, die da sowieso ihre Kontrollgänge machen", sagt Elisabeth Hinz.

Was hat die Viehgrundquelle mit der Wasserversorgung von Darsberg und Grein zu tun? Warum sind Hochbehälter wie jener am Heuwegskopf wichtig? Was haben eine UV-Anlage und ein Filter zur Entsäuerung mit der Trinkwasseraufbereitung zu tun? Das alles wird in dem Buch auf unterhaltsame Weise erklärt. Das gilt auch für die Brunnen im Stadtgebiet und deren Bedeutung. Alle haben ihre Geschichte. Aus dem Jahr 1790 stammt der Kirchenbrunnen, der bald wieder österlich geschmückt sein wird.

Der Brunnen am 1840 eröffneten Rathaus beeindruckt durch die Löwenmaske im Stil seiner Zeit. Ausgediente Schiffsschrauben sind Materialien für den Schifferbrunnen auf der anderen Straßenseite, aus Mühlsteinen besteht jener im Nibelungengarten. Kugelförmig und aus Muschelkalk präsentiert sich der 1989 installierte Brunnen an der Pargny-sur-Saulx-Anlage am Ufer der Steinach, in der die Verbundenheit zur französischen Partnerstadt von Neckarsteinach zum Ausdruck kommt. Ein "Weihnachtsgeschenk" ist der Brunnen in Neckarhausen. Die offizielle Übergabe erfolgte an Heiligabend 1979. Wie es in dem Buch heißt, wurde er angelegt, um überschüssiges Wasser aus dem Hochbehälter abzuleiten - das sonst zu lange dort verblieben wäre.

Trinkwasser aus dem Dorfbrunnen schöpfen: Das gehörte bis Ende des 19. Jahrhunderts noch zum Alltag. In Neckarsteinach beschloss der Gemeinderat im Oktober des Jahres 1893 das Anlegen von Wasserleitungen, verbunden mit einem Wasserzins "zugunsten der Gemeindekasse."