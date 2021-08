Neckarsteinach. (lesa) Bereits den vierten Tag in Folge überschritt der hessische Landkreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 pro 100.000 Einwohner – gestern betrug diese gar 47,3. Das hätte eigentlich zur Folge, dass im Landkreis im Zuge des hessischen Eskalationskonzepts strengere Corona-Beschränkungen verhängt werden – zumindest, wenn "es sich um ein diffuses, nicht klar eingrenzbares Infektionsgeschehen im Landkreis beziehungsweise der kreisfreien Stadt" handelt. Im Landkreis Bergstraße blieb bekanntlich vorerst alles beim Alten. Jedoch teilte der Landkreis am Mittwochabend mit, dass nun doch schärfere Maßnahmen drohen könnten.

Die bisherige Überschreitung des Grenzwertes von 35 resultierte bis dato "insbesondere aus Infektionen beziehungsweise Infektionsketten im Kreis, die lokalisierbar und abgrenzbar" sind, erklärte ein Sprecher auf die Frage der RNZ, wieso entsprechende Maßnahmen bisher nicht verhängt wurden. "Hierzu zählen unter anderem Infektionscluster in größeren Familienverbünden und ein Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung." Diesbezüglich hätten bereits Kontaktnachverfolgungen stattgefunden. Daher seien "die Grundlagen nach dem hessischen Eskalationskonzept für eine Verschärfung" laut Landratsamt bisher nicht gegeben gewesen und "weder infektionsepidemiologisch noch rechtlich" angemessen. Die Lage werde täglich von einer "Taskforce" neu bewertet. Bei der betroffenen Einrichtung handelt es sich um ein Pflegeheim in Rimbach.

Ganz auf die Inzidenz verlässt man sich in Hessen aber ohnehin nicht. Laut Eskalationskonzept werden bei der Entscheidung über weitere Maßnahmen die "Reproduktionszahl, die Quote der Positiv-Testungen, der Impfstatus der Bevölkerung" sowie die Hospitalisierungen, also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten, einbezogen. Wie hoch diese für weitere Regelungen sein müssen, bleibt vage: "Hier können keine einzelnen Grenzwerte angegeben werden", so das Landratsamt. Auch eine Definition, was unter "diffusem Infektionsgeschehen" zu verstehen ist, liege nicht vor: "Eines der entscheidenden Kriterien ist dafür, ob das Infektionsgeschehen ,klar eingrenzbar’ ist", so der Sprecher.

Besagtes Infektionsgeschehen zeigt sich jedoch aktuell dynamisch – gerade von Dienstag auf Mittwoch stieg die Inzidenz von 39,6 auf 47,3, also knapp unter die 50er-Marke. Der Kreis rechnet "mit hoher Wahrscheinlichkeit" damit, dass diese Marke am heutigen Donnerstag übertroffen wird. "Sollte dem so sein, wird der Kreis Bergstraße morgen Allgemeinverfügungen erlassen, die die Regelungen umsetzen, die das neue hessische Eskalationskonzept für Kreise und kreisfreie Städte vorsieht, die diesen Grenzwert überschreiten", kündigt eine Sprecherin des Landratsamts an. Die entsprechende Stufe des Konzepts sieht eine "generelle Pflicht zu medizinischen Masken in Gedrängesituationen" vor. Zudem würde eine Begrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Teilnehmer im Freien und 250 in Innenräumen gelten – zuzüglich Geimpfter und Genesener. Sollte die Allgemeinverfügung am heutigen Donnerstag erlassen werden, treten die Regeln am Freitag, 20. August, in Kraft.