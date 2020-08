Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. Einheimische und Gäste können die Stadt mit den vier Burgen in diesem Sommer auf ganz besondere Art und Weise erkunden: Mit einer digital geleiteten Audio-Stadtführung. In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie Urlaubspläne durcheinanderwirbelt und so manchem Ausflug einen Strich durch die Rechnung macht, holt man am Neckar mithilfe von Smartphones und QR-Codes das Städtetrip-Gefühl nach Neckarsteinach.

Drei von 25 Stationen: Die Ankerskulptur am Neckarlauer. Foto: Alex

Die Route umfasst 25 Stationen an markanten Punkten im Stadtgebiet, an denen 40 sogenannter QR-Codes angebracht sind. Angelegt ist die Route als knapp vier Kilometer langer Rundweg, der in einer knappen Stunde zu bewältigen ist. Los geht es am Geopark-Infozentrum in der Neckarstraße, wo auch die ausgedruckte Karte der Route ausgegeben wird. Von dort führt der Weg zur Steinachmündung in den Neckar. Am Neckarlauer entlang geht es hinauf zur Burg Schadeck und von dort zu Hinter-, Mittel- und Vorderburg. Durch den Wald führt der Rundweg in die historische Altstadt, wo er schließlich wieder am Infozentrum endet.

Die katholische Kirche in der Altstadt. Foto: Alex

Die QR-Codes sind schwarz-weiß gemusterte Quadrate Scannt man sie mit seinem Smartphone, spielt das Gerät eine Tonaufnahme mit Wissenswertem zum jeweiligen Standort ab. "Die Zuschauer können beim Zuhören einfach anschauen, was im Beitrag erklärt wird oder weiter spazieren", erläutert Bürgermeister Herold Pfeifer den Vorteil des Konzepts. Angebracht sind die Codes auf bunten Dreiecken und von weitem gut sichtbar.

Das Infozentrum des Geo-Naturparks in der Neckarstraße. Foto: Alex

Die Dreiecke haben außer ihrer Signalwirkung noch eine weitere Funktion. Je nach Farbe haben die auf ihnen platzierten QR-Codes unterschiedliche thematische Ausrichtungen: Die grünen informieren zu "Natur und Landschaft", die blauen über das Informationszentrum mit angegliedertem Eichendorffmuseum und einer Burgenausstellung und die roten zu "Kultur und Geschichte". "Man kann einfach auswählen, woran man Interesse hat", so Pfeifer.

Die Stationen zeigen die historischen, kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten der Vierburgenstadt. So sind das Neckarufer und die Burgen ebenso Teil der Tour wie die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Bauwerken. Aber auch Anekdoten zur Stadtgeschichte werden beim Rundgang gewürdigt. So erfährt man am Neckarlauer bei freiem Blick über die imposante Landschaft, dass diese schon ganz andere angezogen hat. Beim Scan des Codes an einer Anker-Skulptur erfährt man, dass der Schriftsteller Mark Twain auf einer Floßfahrt Rast in Neckarsteinach machte. Ob sie ihn zu seinem 1876 erschienenen Roman "Die Abenteuer des Tom Sawyer" inspirierte, bleibt Spekulation. Die Geschichte spielt mit dem amerikanischen Mississippi zumindest ebenfalls an einem Fluss. Aufgeklärt wird unter anderem auch die Frage, was die weltbekannte Nibelungensage mit Neckarsteinach zu tun hat. Darüber hinaus erfährt der Spaziergänger in den Audiosequenzen auch Kurioses. Wer wusste schon vorher, dass der Altar der katholischen Kirche eigentlich ein Kellerfund aus Mainz ist?

Die Sprecher sind neben dem professionellen Moderator der Tour acht Neckarsteinach-Experten, die ihr Wissen und ihre Stimmen für die Audio-Führung zur Verfügung gestellt haben: Bürgermeister Herold Pfeifer versorgt die Zuhörer unter anderem mit Informationen über das Eichendorffmuseum, Infozentrums-Leiter Herbert Weinert ergänzt Wissenswertes über die im gleichen Haus befindliche Burgenausstellung. Naturschützer Andreas Quell ist immer dann zu hören, wenn es um Natur und Landschaft geht. Die Ausführungen von Burgenforscher Thomas Steinmetz kommen an den vier Wahrzeichen der Stadt zum Zug. Wie der Neckar für die Schifffahrt genutzt wird, wissen Binnenschiffer Eugen Emmig und Rüdiger Englert, der stellvertretende Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Heidelberg. Über die Historie der Stadt sprechen Elisabeth Hinz als ausgewiesene Kennerin der Ortsgeschichte und Stadtführerin Rosi Thieme.

Die Idee ist aus der Not geboren: "Nachdem wir wegen Corona weder Führungen anbieten, noch Audioguides ausgeben konnten, war die Handy-geführte Tour eine naheliegende Lösung", berichtet Herold Pfeifer. Da nahezu jeder ein Smartphone besäße, könnte aus der Not gar eine Tugend werden: "Den Stadtführer in der Hosentasche – das ist die Zukunft", ist der Rathauschef selbst begeistert. Die Grundlagen dafür sind bereits seit 2015 vorhanden: "Die Route und die Audiodateien wurden damals für elektronische Stadtführer entwickelt", erklärt Pfeifer. Nun sind sie auf der Internetseite des Geo-Naturparks eingestellt und von Jedermann abrufbar. "Übrigens kann man sie auch vorher herunterladen, falls man kein Netz haben sollte", so der Rathauschef augenzwinkernd, "ansonsten gibt es um das Infozentrum herum öffentliches W-Lan." Auf einen ausreichend geladenen Smartphone-Akku sollte man aber achten. Analog sind die Beiträge nämlich nicht vorhanden.

Die Macher sind die Stadt Neckarsteinach und der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Nach dem Vorbild eines ähnlichen Projekts im Gersprenztal beauftragten sie eine Agentur mit der Konzeption und Umsetzung des "Audioführers Neckarsteinach". Das haben sich die Initiatoren einiges kosten lassen. "Knapp 14.000 Euro betrug die Gesamtsumme. Davon wurden 9000 Euro vom Heimat- und Kulturverein gespendet, den Rest zahlte der Geopark", so Pfeifer. Eine Investition, die sich an Einheimische und an Gäste der Stadt richtet: "Die Leute sollen entdecken, wie schön es hier ist."