Neckarsteinach. (iz) Über diese Nachricht, die Bürgermeister Herold Pfeifer zu Beginn der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mitteilte, haben sich alle Mandatsträger gefreut: Die Normenkontrollklage, die gegen den Bebauungsplan "Am Leimenbuckel" eingereicht worden war, wurde zurückgezogen. Damit steht einer Bebauung dieses Grundstücks im Osten der Stadt nichts mehr im Wege.

Seit fast drei Jahren war in der Stadt bekannt, dass auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände ein Pflegeheim für 60 Personen und drei Stadtvillen mit zusammen 26 barrierefreien Wohnungen entstehen soll. Es wäre das erste Pflegeheim in der Vierburgenstadt und würde der älteren Generation erlauben, ihren Lebensabend in ihrer vertrauten Heimatstadt zu verbringen.

Im Juni 2016 waren dem Stadtparlament zum ersten Mal die Pläne vorgestellt worden. Damals kritisierten einige Stadtverordnete, dass die Wohnungen mit fast 100 Quadratmetern Fläche doch sehr großzügig konzipiert waren. Vermisst wurden kleinere Appartements für alleinstehende ältere Menschen, die die Nähe eines "betreuten Wohnens" suchen.

Noch nicht abschließend geklärt war auch die Stellplatzfrage, da die Neckarsteinacher Stellplatzsatzung für jede Wohnung über 50 Quadratmetern 1,5 Stellplätze vorsieht. Stellplätze werden ja nicht nur für die Bewohner gebraucht, sondern auch für Ärzte und Pflegepersonal.

Gemäß der aktuellen Entwicklung muss nun ein neuer Bebauungsplan eingereicht werden. Die Verwaltung rechnet durchaus noch mit einem Baubeginn in diesem Jahr.