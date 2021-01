Neckarsteinach/Schönau. (luw) Auf der Landesstraße L535 zwischen Neckarsteinach und Schönau ist am Montagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, laut Feuerwehr war die Straße auf Höhe der Kläranlage Steinachtal vorübergehend vollgesperrt.

Gegen 19 Uhr ging der Alarm zunächst bei der Schönauer Feuerwehr ein, wie Kommandant Andreas Wegehenkel auf Nachfrage der RNZ berichtete. "Als wir ankamen, stand das Auto schon in Vollbrand." Die Fahrerin hatte da schon das Fahrzeug verlassen. Was sie den Feuerwehrkräften erzählte, fasste Wegehenkel so zusammen: "Während der Fahrt ging die Kontrollleuchte an und dann hat sie auch schon etwas gerochen, worauf sie anhielt und das Auto dann auch gleich anfing zu brennen."

Die Schönauer Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, kurz darauf kamen 25 Neckarsteinacher Kameraden mit weiteren sieben Fahrzeugen. Das Feuer im Motorraum des Minivans sei schnell gelöscht gewesen, berichtete sowohl Wegehenkel als auch dessen Neckarsteinacher Pendant Sven Schmitt. Noch vor 20 Uhr rückten die Schönauer wieder ab; die Floriansjünger von der hessischen Seite blieben noch, um auf eine eventuelle "Rückzündung" reagieren zu können.

Eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Südhessen erklärte auf Nachfrage, dass der Feuerwehreinsatz auf der Landesstraße "keine größeren Verkehrsbehinderungen" verursacht habe. Demnach sei der Verkehr an dem betreffenden Auto vorbeigeleitet worden. Kommandant Schmitt erklärte aber, dass die Straße zu Beginn des Einsatzes vollgesperrt gewesen sei. "Die letzten 20 Minuten unseres Einsatzes war nur noch eine Spur gesperrt", so Schmitt. Seine Truppe konnte gegen 21 Uhr wieder einrücken.

Als Brandursache geht die Polizei von einem "technischen Defekt" aus. "In solchen Fällen überprüft das aber immer noch mal das Kriminalkommissariat", sagte die Polizeisprecherin.