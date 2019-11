Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach. Ein grauer, nebliger Novembertag, ab und zu etwas Nieselregen: Was soll man denn da unternehmen? Der Allerheiligenmarkt in Neckarsteinach ist eine gute Adresse. Zum 15. Mal ging er gestern in der Altstadt über die Bühne. Stefan und Susanne aus Schwetzingen haben ihn durch Zufall entdeckt. Sie wollten einfach mal ins Neckartal fahren, zum südlichsten Zipfel Hessens, weil in dem Bundesland Allerheiligen kein Feiertag ist. Ein bisschen bummeln und noch was im Supermarkt einkaufen - das war der Plan. Jetzt steuern die beiden aber den Stand mit den Odenwälder Wildspezialitäten in der Kirchenstraße an.

Es ist kurz nach 11 Uhr. So langsam kommt das Marktgeschehen in Gang. Blumenhändler Klaus Wewezow, der von Anfang an beim Allerheiligenmarkt dabei ist, hat seiner Stammkundin Elfie Ebert schon mehrere Sträuße und Topfpflanzen verkauft. Hans Mäser, Inhaber einer Edeldestillathek in Neckargemünd, stellt an einem Stand eine Neuheit vor: Es ist ein Weinbrand aus der Heidelberger Champagnerbirne, deren Qualitäten ein Pfarrer und "Obstkundiger" aus Mauer im Jahr 1837 erstmals beschrieb. Beim Allerheiligenmarkt schenkt Mäser allerdings auch Sekt aus.

Zwischen den beiden Kirchen der Vierburgenstadt lockten die Buden die Besucher an, während im Bürgerhaus unter anderem Klöpplerinnen ihr Handwerk zeigten. Fotos: Katzenberger-Ruf

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Bürgermeister Herold Pfeifer die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr empfohlen. Dennoch sind schon am Vormittag die meisten Parkplätze belegt. Ellen und Erika aus Heidelberg haben die S-Bahn genommen. Schon deshalb, weil sie inzwischen die "Karte ab 60" besitzen. Jetzt wollen sie sich erst mal den Kunsthandwerkermarkt im Bürgerhaus anschauen. Dort sind unter anderem die "Klöpplerinnen" Helga Bräumer und Elfriede Rehberger Stammgäste mit großem Ausstellungsstand mitten im Saal. Sie gehen nicht davon aus, dass sie viel von ihren "Spitzen-Produkten" verkaufen. Doch das ist ihnen egal. Sie haben vor Jahrzehnten in einem Volkshochschulkurs mit dem Klöppeln begonnen und sind der damals erlernten Handarbeitskunst treu geblieben. "Ich kann beim Klöppeln total entspannen, weil ich mich da ganz auf eine Sache konzentrieren muss", verrät Helga. Das ist für Außenstehende angesichts der kniffligen Arbeit kaum nachvollziehbar. Immerhin: Auf eine Besucherin springt die Leidenschaft für das feinmotorische Handarbeiten offenbar über. "Ich könnte da stundenlang zusehen", sagt sie. Klingt auch irgendwie nach Entspannung.

Erstmals mit "Mini-Gemälden" vor Ort ist die Kunsthistorikern Yvonne Weber, die man von kulturellen Veranstaltungen kennt, allerdings eher als Autorin. Mit ihrer Malerei ging sie bei der gerade zu Ende gegangenen Gemeinschaftssausstellung in der Villa Menzer in Neckargemünd an die Öffentlichkeit und war überrascht von der Resonanz auf ihr Werk. Nun erregt sie auch im Bürgerhaus in Neckarsteinach Aufmerksamkeit, lässt sich beim Schaffensprozess zuschauen, beantwortet Fragen. "Das ist doch toll, hier acht Stunden lang malen und sich dabei mit dem Publikum unterhalten zu können", findet sie. Sie arbeitet mit feinem Pinselstrich, den sie insbesondere für die Sprüche zum Motiv braucht. Schmuck, Textiles, Teddybären, Holzfiguren oder Dekorationsartikel aus eigenen Werkstätten sind vier Wochen vor Beginn der Adventszeit ein prima Angebot für alle, die die ersten Weihnachtsgeschenke suchen.