Am Neckarlauer in Neckarsteinach war gestern insbesondere für Familien mit Kindern viel geboten - so zum Beispiel eine Hüpfburg. Foto: Alex

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd/Neckarsteinach. Bange Blicke wurden am Sonntagvormittag in Neckargemünd und Neckarsteinach gen Himmel gerichtet. Gegen Mittag öffnete der Himmel seine Schleusen. Doch am Nachmittag wurde der Aktionstag Lebendiger Neckar von der Sonne verwöhnt. Auch wenn das Programm insbesondere in Neckargemünd wegen der Pfingstferien kleiner ausfiel und es keine Live-Musik und kein Orientfest gab, strömten die Besucher zum großen Floh- und Trödelmarkt auf dem Lohplatz und am Neckarlauer, wo auch Bootsfahrten angeboten wurden.

An den Flohmarktständen kam beim regnerischen Auftakt keine Panik auf. Alle "Beschicker" hatten Planen oder Säcke aus Plastik parat. So auch Alexandra Schmidt aus Mauer, die zum ersten Mal beim Lebendigen Neckar dabei war. Die Mutter zweier Töchter im Alter von elf und 13 Jahren war schon oft auf Kinderflohmärkten in Hallen. Weil aber noch einiges im Keller lag, beschloss sie, es mit dem Verkauf mal unter freiem Himmel zu versuchen. Schnell waren einige Ballettkleidchen weg.

Der Neckargemünder Wassersportverein bot Bootsfahrten an. Foto: Katzenberger-Ruf

"Wir fahren jetzt nach Heidelberg, dort essen wir was und dann geht’s weiter nach Edingen-Neckarhausen", verriet derweil ein Radler aus Bammental. Die Gruppe, die mit ihm unterwegs war, folgte ihm, weil "in der anderen Richtung nicht so viel geboten wird", wie eine Mitfahrerin meinte. Ein Ehepaar aus der Pfalz hatte wiederum das Neckartal "aufwärts" zum Ziel. Zumindest mal bis zur Fähre im Neckarhäuserhof. Zunächst wollten Jürgen und Monika aber am Neckarlauer entlang bummeln. Die Gepäcktasche für mögliche Einkäufe war am Rad aufgeschnallt. "Meine Frau findet auf solchen Märkten immer was", sagte Jürgen. Monika hat eine Vorliebe für alte Gläser und feines Porzellan. Deshalb war die Tasche schon mal mit Styropor und Holzwolle ausgepolstert.

In Neckargemünd mussten die Stände vor Regen geschützt werden. Foto: Katzenberger-Ruf

Kein Problem mit dem Wasser von oben hatte naturgemäß der Neckargemünder Wassersportverein, der bereits am späten Vormittag die ersten Gäste an Bord der "Gustavia" nahm. So eine kleine Fahrt auf dem Neckar ist beste Werbung für den 1983 gegründeten Verein mit etwa 85 Mitgliedern. "Ich könnte bei ihnen also den Sportbootführerschein machen?", erkundigte sich der Vater, der mit seinen Kindern einstieg. Aus Sicherheitsgründen trugen alle Schwimmwesten. Die Wassersportler waren für einen heißen Tag gewappnet und kühlten dafür Getränke im mit Eis gefüllten Kanu.

In Neckarsteinach nutzten derweil Vereine und Institutionen die Stände, die bereits am Vorabend für das erste Riverfest aufgebaut wurden. Die Kinder konnten sich ein Feuerwehrauto anschauen oder sich in der Hüpfburg austoben.