Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was nach den Sommerferien in der Mensa des Schulzentrums von Max-Born-Gymnasium und Realschule auf den Tisch kommt, wurde in Bayern gekocht. Genauer: im 210 Kilometer entfernten Nürnberg. Das schmeckte nicht allen Stadträten, doch die Mehrheit des Gemeinderates vergab in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums bei fünf Gegenstimmen der Grünen und zwei Enthaltungen den Auftrag für die Belieferung der Mensa an die Firma S-Bar Catering aus Nürnberg. Und das mindestens für zwei Jahre.

Bisher hatten die in der Stadt ansässigen SRH-Dienstleistungen die Verpflegung der Schüler übernommen. Das Unternehmen hat aber gekündigt. "Es war für die Stadt über die ganzen Jahre auch ein Zuschussgeschäft", gab Bürgermeister Frank Volk zu bedenken. Für die Ausschreibung des Auftrags habe sich die Stadt professionelle Unterstützung gesucht, was sich auch gelohnt habe: "Wir haben sogar zwei Bewerbungen erhalten, was ein großes Glück ist", so Volk.

Malon Weiher von der Stadtverwaltung ergänzte, dass die SRH-Dienstleistungen den Speisenlieferungsvertrag fristgerecht zum Ende des vergangenen Schuljahres gekündigt hätten. Der Grund: Das Unternehmen habe sich die Kosten für das Ausgabepersonal sparen wollen. Es sei eine reine Lieferung des Essens angeboten worden. Doch die Stadt wolle, dass der Caterer alles in eigener Regie betreibt, also Essen liefert und ausgibt sowie ein internetbasiertes Bestell- und Abrechnungssystem bietet.

Zwei Unternehmen gaben schließlich Angebote über einen Vertrag bis August 2025 ab, den die Stadt nach zwei Jahren bei Unzufriedenheit beenden kann. Vorgabe: Die Firmen sollten täglich zwei Menüs und einen Salatteller anbieten. Die Firma Sander Catering aus dem 140 Kilometer entfernten rheinland-pfälzischen Wiebelsheim bot Speisen zu Preisen zwischen vier und fünf Euro an. Um den Preis bei vier Euro zu halten, würden der Stadt über vier Jahre Kosten von rund 20.000 Euro entstehen, rechnete Weiher vor. Das Angebot war mit rund 544.000 Euro deutlich höher als jenes der Nürnberger Firma S-Bar mit etwa 447.000 Euro.

Hier kosten die Speisen sogar unter vier Euro. "Wir würden als Stadt also nicht mehr draufzahlen", so Weiher. Zuletzt habe die Stadt 30 Cent dazugegeben, um den Preis bei vier Euro zu halten. Das erste Menü beinhalte Fleisch oder Fisch, das zweite sei komplett vegetarisch. Laut Weiher sollen auch die Kinder des Grundschulhortes künftig in der Mensa essen gehen.

"Wir haben auch mehrere Caterer aus der Region angefragt", betonte Weiher. "Vor allem das Ausgabepersonal wollten sich manche aber nicht leisten." Das Essen werde künftig zum Teil in Nürnberg gekocht, schockgefrostet und nach Neckargemünd transportiert, zum Teil aber auch hier erst direkt zubereitet. Der Anteil der bio-zertifizierten Lebensmittel liege bei mindestens 30 Prozent.

"Wir können nichts dafür, wenn sich regionale Anbieter nicht bewerben", meinte Bürgermeister Volk. "Wir können niemanden zwingen." Es habe sich um eine deutschlandweite Ausschreibung gehandelt. Die Stadt wolle jedenfalls keine Personalverantwortung und auch nicht selbst abrechnen. "Das sind Arbeiten, die wir uns sparen", so Volk.