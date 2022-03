Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. "Tags zuvor habe ich mir hier noch einen Kaffee geholt", berichtet Christoph Knauf, und am Folgetag war von dem Geschäft im ukrainischen Charkiw nur noch Schutt und Asche übrig. So sieht es aus, wenn die Bombe eingeschlagen hat. Der 32-jährige Neckargemünder war am Tag, als der Krieg über der ukrainischen Millionenstadt hereinbrach, mit seiner Frau Arina, ebenfalls 32 Jahre alt, sowie seiner dreijährigen Tochter Amelie zu Gast bei einer privaten Geburtstagsfeier. "Um 5 Uhr morgens wurden wir von den Bomben geweckt", erzählt der Neckargemünder.

> Die Ausgangslage: Christoph Knauf und seine ukrainisch-stämmige Frau betreiben ein Unternehmen, das seinen Kunden 3-D-Architekturvisualisierungen für Gebäudeansichten anbietet. Die Firmenadresse befindet sich in München. Vor rund zwei Jahren habe sich das Paar entschieden, quasi als zweites Standbein, ein Büro in Odessa zu eröffnen. Die drittgrößte Stadt der Ukraine nach Kiew und Charkiw habe ihnen auch wegen der Lage am Schwarzen Meer von Anfang an sehr zugesagt. Doch in diesen Tagen wird das Privileg Hafenstadt für Odessa zum Problem. Die russischen Invasoren wissen um die wirtschaftliche und militärische Bedeutung für die Ukraine. Zuletzt nahmen auch hier im Süden des Landes die Raketeneinschläge zu.

> Der Kriegsausbruch: Nachdem er und seine Familie durch das morgendliche Bombardement in Charkiw geweckt worden waren, seien sie zunächst aufs Land rausgefahren, um sich in Sicherheit zu bringen, erzählt der 32-Jährige. Es sei in diesem Moment auch darum gegangen, sich zunächst einmal einen nachrichtlichen Überblick zu verschaffen. Es sei nicht leicht gewesen, schnell kursierende Falschmeldungen und seriöse Berichterstattung auseinanderzuhalten. Für den Neckargemünder ergab sich dennoch in kürzester Zeit ein klares Ziel: mit seiner Familie raus aus der Ukraine!

> Die Flucht: Direkt von Charkiw aus machten sich die beiden 32-Jährigen mit ihrer dreijährigen Tochter und der 54 Jahre alten Schwiegermutter auf die rund 15-stündige Fahrt nach Odessa, um dort das Nötigste für die Weiterreise einzupacken. Die Großmutter, deren Geburtstagsfeier sie besucht hatten, sowie weitere Verwandte und Bekannte entschlossen sich hingegen, vorerst in der Ukraine zu bleiben. Mit dem Auto seien sie indes an diesem Tag aufgrund von Brückensperrungen gar nicht bis nach Odessa gekommen. Dies gelang erst am Folgetag. Und inzwischen stand auch das nächste Reiseziel fest: Moldawien. Er habe, so erzählt der Geschäftsmann, geglaubt, dass auf dieser Route ein besseres Durchkommen sei als im Nordwesten über Lwiw Richtung Polen. Christoph Knauf berichtet von Panzern die vor ihnen gefahren seien, Soldaten am Straßenrand und einer Wartezeit von rund acht Stunden, ehe man endlich die Grenze habe überqueren dürfen.

Und der 32-Jährige stellte fest: "Moldawien ist total überrannt." Leider hätten sich die Moldawier die Situation insofern zunutze gemacht, dass ein normales Hotelzimmer plötzlich 600 Euro die Nacht gekostet habe. "Die Ukrainer werden total abgezockt", beschreibt der Neckargemünder seine Erfahrung. Er habe zum Glück schon einen Tag zuvor ein Zimmer für eine Nacht gemietet. Für ihn stand fest: "In Moldawien können wir nicht bleiben." Das nächste Etappenziel lautete daher Rumänien, der Flughafen in Bukarest. Von hier war die sichere Heimat nicht mehr weit. Sein Auto übergab Christoph Knauf einem Bekannten, der damit weitere Menschen aus dem Kriegsgebiet transportierte.

> Der Hilfsverein: Auch dem Neckargemünder und seiner Frau war klar: Sie wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Von ihren Mitarbeitern, die noch vor Ort sind, erfuhren sie unter anderem "Odessa ist wie eine Geisterstadt." Und auch aus anderen Teilen des Landes erreichen ihn fast im Minutentakt neue Nachrichten und Bilder. "Die Situation ist völlig eskaliert", meint Christoph Knauf. Er berichtet von Zivilisten, die wahllos beschossen und getötet werden. Für die aus ihren Häusern Vertriebenen sei das Klima eine zusätzliche Herausforderung: "In Charkiw war es nachts minus 18 Grad und tagsüber nicht über dem Gefrierpunkt." Er und seine Frau haben den Verein "Hilfe für ukrainische Frauen und Kinder" gegründet. Geflüchtete sollen ebenso Unterstützung erhalten wie jene, denen es nicht möglich ist aus der Ukraine zu fliehen. Ihnen möchte der Verein in erster Linie mit Essen, Trinken, Medikamenten und Kleidung helfen.

Info: Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an ukraine.hilfe@hilfeverein-ukraine.de wenden.