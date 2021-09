Neckargemünd. (pol/rl) Bereits am frühen Sonntagabend sorgten zwei Auseinandersetzungen in der belebten Innenstadt für Aufregung. Dabei wurden zwei Personen verletzt und ein Auto beschädigt. Die Polizei geht bisher davon aus, dass es sich dabei um persönliche und private Streits gehandelt hatte.

Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr, als eine 21-jährige Opel-Fahrerin, die mit einem unbekannten Begleiter unterwegs war, von der Mühlgasse auf die Hauptstraße abbiegen wollte.

Hier stellte sich plötzlich ein Audi quer vor den Opel und blockierte die Weiterfahrt. Die vier Insassen aus Ludwigshafen und Oberzent stiegen aus und versuchten zunächst die Frau und ihren Begleiter aus dem Opel zu ziehen. Die 21-Jährige konnte jedoch davonfahren. Bei der Auseinandersetzung wurde ihre Fahrerseite durch einen Tritt der Angreifer beschädigt.

Kurze Zeit später kam es vor einem Schnellimbiss in der Bahnhofstraße zu einem weiteren Zusammentreffen. Die 21-Jährige war nun mit einem anderen Begleiter, einem 21-Jährigen, unterwegs. Als der Audi eintraf und die vier Insassen ausstiegen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich in einen kleinen Park an der Friedensbrücke verlagerte. Hier schlug dann ein 21-jähriger Ludwigshafener aus der Audi-Gruppe mit einem Gegenstand auf die 21-Jährige und ihren Begleiter ein. Danach fuhr die Audi-Gruppe davon.

Die Frau und ihr Begleiter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie per Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten.

Gegen den 21-jährigen Ludwigshafener wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung ermittelt. Inwiefern seine Begleiter aus Ludwigshafen und Oberzent tatbeteiligt gewesen sind, wird noch ermittelt.