Von Christoph Moll

Neckargemünd. Zahlreiche Themen brannten den Stadträten in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses unter den Nägeln:

Steingärten: Petra Groesser (Grüne) wies darauf hin, dass Steingärten nach der Landesbauordnung noch nie zulässig gewesen seien. Dies sei seit Neuestem noch einmal klargestellt worden. Sie kritisierte, dass gerade im Kleingemünder Neubaugebiet und im Wiesenbacher Tal, aber auch in den Ortsteilen vermehrt Stein- und Kiesgärten angelegt werden.

Container: Ebenfalls wollte Petra Groesser wissen, was mit dem "ewigen Container", wie sie es formulierte, am nun sanierten Hotel "Friedrichsburg" geschehe. Immerhin sei nun das Gerüst desselben Bauherrn – nämlich der Onigkeit-Gruppe – in der Hauptstraße 14 endlich verschwunden. Bürgermeister Frank Volk sagte zu, noch einmal nachzufragen, wann der Container entfernt werde.

Farbwahl: Zur Hauptstraße 14 wollte Jens Hertel (SPD) wissen, ob die dortige Farbwahl für das Gebäude mit der Stadt abgestimmt gewesen sei. "Die Wände sind grün und sehr dunkel", fand er und gab zu bedenken: "Es handelt sich hier um eine Sanierung nach Altstadtsatzung." Rathauschef Volk versprach eine Prüfung.

Parkverbot: Thomas Schmitz (Grüne) sprach die Parksituation entlang der neuen Reihenhäuser auf dem früheren THW-Gelände in der Wiesenbacher Straße an. Hier habe früher wegen der dortigen Parkplätze kein Parkverbot an der Straße bestanden. Dies bringe es nun mit sich, dass an der Straße kurz vor der Ampel am Stadttor geparkt werde. "Das führt zu Verkehrsbehinderungen und zur Gefährdung von Verkehrsteilnehmern", so Schmitz, der darum bat, das Parkverbot zu erweitern. Bürgermeister Volk erklärte, dass das Thema bei der nächsten Verkehrstagfahrt mit allen zuständigen Behörden behandelt werden soll.

Wiesenbacher Straße: Um die Verkehrssicherheit im Wiesenbacher Tal ging es Ilka Schlüchtermann (Grüne). Sie wollte wissen, ob die Verkehrssituation am Ortseingang nach dem Versetzen des Ortsschildes in Richtung Stadtmitte geprüft werde. Volk meinte hierzu, dass er das Thema bei einem Gespräch mit dem Landratsamt ansprechen werde. Schlüchtermann wies zudem darauf hin, dass die Ausfahrt der Tiefgarage eines Neubaus direkt auf die Wiesenbacher Straße treffe. Dies führe zu gefährlichen Situationen. "Mit einem Schwung ist man dort auf dem Radweg", wusste auch Volk: "Hier muss die Hecke zurückgeschnitten werden."

Abstellfläche: Felix Konrad (Grüne) monierte, dass auf der Verkehrsinsel oberhalb des S-Bahnhofes Altstadt eine Abstellfläche für Baufahrzeuge entstanden sei. Rathauschef Volk erklärte, dass das Gelände dem Landratsamt gehöre und genutzt werde, bis die Parkplätze an den Neubauten auf dem früheren THW-Gelände fertiggestellt seien. Die Baufirma werde das Areal wieder herstellen. Die Stadt habe einst die Übernahme der Fläche abgelehnt, da sich darunter der Hollmuth-Tunnel befinde, berichtete Volk.

Feuerwehrhaus: Nach dem Sachstand beim geplanten Neubau des Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg fragte ebenfalls Felix Konrad. "Wir antworten, sobald wir können", meinte Volk lediglich. Auf die Nachfrage von Konrad, ob es etwas Neues von den Petitionen gegen das Vorhaben gebe, antwortete Volk ebenfalls schmallippig: "Nein."

Bahnbrücke: Den miserablen Zustand der Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Bahnlinie beim Terrassenfreibad in Kleingemünd kritisierte Manfred Rothe (Freie Wähler). "Ich habe hier einmal um konservierende Maßnahmen gebeten", erinnerte er. "Irgendwann wird die Brücke nicht mehr nutzbar sein." Volk berichtete, dass es eine Brückenprüfung gegeben habe. Die Sanierung werde laut einer ersten Kostenschätzung auf jeden Fall teuer. "Das Schlimme ist, dass die Brücke als eine von nur ganz wenigen der Stadt gehört", so Volk. "Wenn man halt nichts macht, darf man sich nicht wundern", meinte Rothe dazu.

Ampelschaltungen: Giuseppe Fritsch (fraktionslos) kritisierte, dass der Bauzaun beim Bauvorhaben an der Ecke von Melacpass und Bahnhofstraße die Ampel irritiere. Wartende Autos würden von der Ampel nicht erkannt. Probleme gebe es ebenfalls in der Elisabeth-Walter-Straße. Wer vom Friedhof oder von der Banngartenstraße unter der Bahnlinie auf die B45 einfahren wolle, müsse lange an der Ampel warten, bis diese einmal Grün zeige. Bürgermeister Volk meinte, dass diese Fahrtrichtung nur nachrangig berücksichtigt werde und immer nur vier bis fünf Auto pro Grünphase passieren könnten. "Das ist für Friedhofsbesucher sehr nachteilig, aber wir wollen den Schleichverkehr durch die Güterbahnhof- und die Banngartenstraße unterbinden", so Volk. "Für 95 Prozent der Fälle ist die Ampelschaltung genau so erwünscht."

Fritsch entgegnete, dass ein langer Rückstau entstehe. Volk wünschte sich mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Generell müssten stärkere Verkehrsteilnehmer Rücksicht auf Schwächere nehmen. Gerade würden sich Beschweren über Radfahrer häufen, die auf Gehwegen unterwegs seien. "Mir kam auch auf dem Neckarsteig ein Mountainbiker entgegen", erzählte Volk aus eigener Erfahrung. "Ich habe ihm gesagt, dass er da nicht fahren darf." Er habe nur entgegnet, dass er das wisse, und sei einfach weitergefahren. "Es ist unvorstellbar, was man alles erlebt", so Volk. "Die Lösung ist einfach und lautet: Hirn einschalten." Dann sei alles erledigt.