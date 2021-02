Neckargemünd. (cm) Erneut hat ein Falschparker die Hauptstraße so blockiert, dass ein Gelenkbus der Linie 35 nicht mehr vorbeikam. Geschehen ist dies am Samstagabend. Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr über den Falschparker nahe des verkehrsberuhigten Bereiches beim Marktplatz informiert. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in einem Bereich, in dem das Parken nicht zulässig ist. Aus gutem Grund: Denn der Gelenkbus muss etwas ausholen, um hier die Kurve zu kriegen. Da dies nicht möglich war, stellte der Fahrer seinen Bus ab,

Wie Polizeisprecher Michael Klump erklärte, konnten die Beamten schließlich den Halter des Wagens telefonisch erreichen, sodass ein Abschlepper nicht anrücken musste. Stadtsprecherin Petra Polte sagte auf RNZ-Anfrage, dass vom Ordnungsamt niemand vor Ort gewesen sei. Dieses hatte nämlich dienstfrei.

Sarah Herrmann, Sprecherin der betroffenen Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), berichtete auf RNZ-Anfrage, dass die Blockade zwischen den Haltestellen Hanfmarkt und Altes Rathaus durch den Falschparker etwa 20 Minuten dauerte. "Der hiervon betroffene Bus der Linie 35 konnte gegen 19.50 Uhr seine Fahrt in Richtung Bildungszentrum auf dem regulären Linienweg fortsetzen, der ihm nachfolgende Bus wurde zuvor vorsorglich über den Hollmuthtunnel umgeleitet", so Herrmann. Demnach seien zwei RNV-Busse von dem falsch geparkten Auto betroffen – einer davon durch die Umleitung indirekt.

Immer wieder kommt es in der Neckargemünder Altstadt zu Busblockaden durch Falschparker. So hatte Ende Oktober eine ortsunkundige Autofahrerin den Busverkehr in Höhe des Waltscher Platzes zum Erliegen gebracht. Der VW Golf mit Mannheimer Kennzeichen blockierte die Hauptstraße über eine Stunde lang. Dort hatte wohl ein altes Schild für ein Missverständnis gesorgt.