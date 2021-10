Neckargemünd. (nah) Wer rechnet schon damit, dass ein Landesbischof vor dem Supermarkt steht? Den meisten angesprochenen Personen vor dem neuen Edeka-Markt an der B45 war am Freitag nicht bewusst, dass sie von Jochen Cornelius-Bundschuh von der evangelischen Landeskirche Baden höchstpersönlich einen Segenswunsch, ein Gebet oder eine geistlich christliche Anregung auf kleinen bunten Faltbögen, Stickern, Bändchen oder Segenskärtchen überreicht bekamen. Eine Stunde war der Bischof bei der Aktion "Mittendrin" anzutreffen. Diese hatte Silke Dangel, Bezirksbeauftragte für missionarische Impulse im Kirchenbezirk und Pfarrerin in Wilhelmsfeld, im Sommer initiiert. Mit dieser möchte die Kirche Menschen an Alltagsorten ansprechen und sie zum Nachdenken anregen. Neue Wege sind auch notwendig, denn nach wie vor müssen viele Kirchenaustritte verkraftet werden. Diesen Trend gilt es zu stoppen.

Wer wollte, konnte am Freitag dem Landesbischof also seine Sorgen und Nöte anvertrauen oder ihm mitteilen, welche Themen gerade bewegen. Zumeist blieb es aber bei der kurzen Frage durch den Landesbischof: "Mögen Sie einen kleinen Gruß mitnehmen?" Denn die Menschen mit Einkaufswagen hatten es eilig, sodass ihnen die Zeit gerade ausreichte, mit Ja oder mit Nein zu antworten. Manch einer blieb aber auch länger stehen und zeigte sich interessiert. Ein Mann hatte das Bedürfnis, seine Erfahrungen mit dem Islam mitzuteilen. Und er zeigte sich erstaunt, als er erfuhr, dass er gerade den Landesbischof in Beschlag genommen hatte. Ein anderer wollte seinen Kirchenaustritt erklären – mit der Zeit hatte sich bei ihm eine Distanz zum christlichen Glauben aufgebaut.

Was den Landesbischof eigentlich in den Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach führte, war die viertägige Bezirksvisitation. Ziel derer ist es, gute Arbeit in den Kirchen vor Ort wertzuschätzen, aber auch neue Impulse aus Sicht der Landeskirche zu setzen, sagte der Landesbischof. Eine mehrköpfige Kommission unter anderem mit Mitgliedern des Oberkirchenrats und der Landessynode begleitete ihn dabei. Im etwa siebenjährigen Rhythmus findet die Bezirksvisitation statt und war schon für März 2020 geplant gewesen, was die aufkommende Corona-Pandemie aber verhinderte. Unter der Überschrift "Herausfordernde Kirche – wegweisender Glaube" hatte der Bezirkskirchenrat Themenfelder vorbereitet, in denen er künftig Schwerpunkte der kirchlichen Arbeit sieht.

Die Eckpunkte des Programms nannte Axel Wermke, Präsident der Landessynode: Das Geistliche Zentrum Kloster Lobenfeld wurde besucht, Gespräche mit Kindern fanden im Theo-Club der Grundschule in Aglasterhausen statt und Schnittstellen zwischen Arbeitswelt sowie Kirche galt beim Besuch des mittelständischen Betriebs Dilo Maschinenbau in Eberbach das Augenmerk. Die Aktion Mittendrin schloss sich an und am Nachmittag erfolgte ein Gespräch mit den Pfarrerinnen und Pfarrern des Kirchenbezirks. Am Abend war in der Stadtkirche in Schönau zu dem Vortrag "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt! Wie die Kirche in den nächsten Jahren Schritt hält!" mit dem Landesbischof eingeladen. Im Anschluss fand ein Gespräch mit Neckar-Odenwald-Landrat Achim Brötel zum Thema "Wie die Botschaft der Kirche in der Gesellschaft ankommt" statt. Am gestrigen Sonntag predigten Theologinnen und Theologen der Kirchenleitung in Gemeinden des Kirchenbezirks in den Gottesdiensten.

Parallel zur Aktion "Mittendrin" in Neckargemünd war Dekan Ekkehard Leytz mit einem Team in Wiesenbach vor dem dortigen Einkaufsmarkt anzutreffen. Die Zeit vor der Stunde mit dem Landesbischof in Neckargemünd füllte Diakonissin Schwester Annemarie Nutzinger gemeinsam mit Dagmar Börsig aus und auch Pfarrerin Petra Hasenkamp schaute vorbei. Es lief jedenfalls ganz gut, war von ihnen zu hören. Viel "Material" konnte – an Zielgruppen angepasst – an Frau, Mann und Kind gebracht werden. Um die Menschen wieder zu erreichen und für den christlichen Glauben zu interessieren, will die Landeskirche alle Möglichkeiten analog sowie digital, in persönlicher Begegnung aber auch online ausschöpfen und ausprobieren.