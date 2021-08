Neckargemünd. (RNZ/mün) In der Straße Am Ruthberg im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch gab es am Montagmorgen einen Wasserrohrbruch. Die Wasserversorgung für rund 30 Häuser war in dieser Straße sowie in Teilen der Almstraße unterbrochen. Die Stadtwerke Neckargemünd teilten am Nachmittag mit, dass die Wasserversorgung seit 14 Uhr wiederhergestellt ist.

Man solle aber das Wasser eine Weile laufen lassen, bis es wieder klar aus dem Hahn kommt.

Update: Montag, 9. August 2021, 14.58 Uhr