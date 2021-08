Neckargemünd. (RNZ/mün) In der Straße Am Ruthberg im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch arbeiten die Stadtwerke Neckargemünd an der Beseitigung eines Wasserrohrbruchs. Die Wasserversorgung für rund 30 Häuser in dieser Straße sowie in Teilen der Almstraße wurde unterbrochen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Stadtwerke Neckargemünd informieren, sobald weitere Informationen vorliegen.