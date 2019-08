Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Angesichts der Tatsache, dass es die letzte Sitzung des noch amtierenden Gemeinderates ist, hoffe ich, dass wir früher fertig werden als sonst und noch etwas trinken gehen können", sagte Bürgermeister Frank Volk zu Beginn der öffentlichen Zusammenkunft der Bürgervertreter. Doch dieser Wunsch ging nicht so recht in Erfüllung. Denn der Gemeinderat zeigte sich diskussionsfreudig wie eh und je. Unterm Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" ging es vor allem um den sozialen Wohnungsbau – und dabei um die neben der Bundesstraße 45 an der Elsenz gelegene Walkmühle.

Es war Petra Groesser (Grüne), die das Thema auf den Tisch brachte. Sie wollte wissen, wie es mit den Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge in der Walkmühle weitergeht. "Werden das richtige Wohnungen oder gibt es wieder nur ein Gebastel vom Bauhof?", fragte Groesser, die Vorsitzende des Asylkreises ist. In der Walkmühle an der B45 in Richtung Bammental gibt es mehrere stadteigene Gebäude. Groesser ging es speziell um die Walkmühle 4 – das ehemalige Elektrizitätswerk. Dieses müsste eine Fluchttreppe erhalten, um einen erforderlichen zweiten baulichen Rettungsweg zu schaffen.

Diese bauliche Ergänzung werde jedoch von den Denkmalbehörden abgelehnt, berichtete Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk. Deshalb musste die bis vor Kurzem belegte Dachgeschosswohnung geräumt werden. Die Bestimmungen des Brandschutzes stünden gegen jene des Denkmalschutzes. "Es verliert auf jeden Fall der Bauherr, weil es teuer wird", meinte Volk. Die Kostenschätzung für eine Sanierung des Gebäudes liege bei über einer Million Euro, im Haushalt stehen jedoch nur 250.000 Euro bereit. "Wir wollen eine abgespeckte Version, die aber eine neue Baugenehmigung erforderlich macht", so Scheffczyk.

Groesser wollte wissen, ob überhaupt schon feststehe, dass das Gebäude weiter als Obdachlosenunterkunft genutzt werde. "Wir sanieren es nicht, um es dann zu verkaufen", machte Rathauschef Volk deutlich: "Da wären wir ja bescheuert." Ziel sei es, das Gebäude mit angemessenen Mitteln so herzurichten, dass es dem Zweck dient – "ohne Millionen-Beträge zu versenken". Volk: "Es werden keine Luxuswohnungen." Scheffczyk sagte, dass die Stadt so saniere, "dass das Gebäude nicht verfällt". Es gehe nicht um hochwertigen Wohnraum.

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) forderte, dass sich die Stadt grundsätzlich Gedanken machen müsse, was aus dem Gebäude werden soll. "Wir brauchen den Wohnraum vor allem für Geflüchtete – vielleicht noch fünf, vielleicht noch zehn Jahre", unterstrich Volk. "Natürlich wäre das auch ein traumhaftes Gelände für Eventgastronomie, aber die setzt dort keiner um wegen der Flüchtlinge in der angrenzenden Containerwohnanlage." Diese im Jahr 2015 "aus der Not beschlossene Unterkunft", so Volk, schränke die Nutzung ein. Es habe einen Interessenten für das Gebäude gegeben, der einen Anbau im Bereich des Gartens erstellen wollte, berichtete Scheffczyk. Doch da seien die Container im Weg gewesen.

Dietmar Keller (SPD) konnte nicht nachvollziehen, weshalb das Gebäude unter Denkmalschutz steht: "Das ist doch kein Denkmal!", meinte er: "Wer kommt denn auf diese Idee?" Scheffczyk antwortete: "Fachleute!" Auf die Keller-Frage, ob man den Denkmalschutz auch aufgeben könne, antwortete Volk: "Da holen Sie sich nur ein müdes Lächeln." Thomas Schmitz (Grüne) meinte, dass die Notwendigkeit eines zweiten Rettungsweges auch stark von der Nutzung abhängig sei. In seinem Haus gebe es auch keine zweiten Rettungswege. "Bei einer Unterkunft wird dieser gebraucht, nicht aber bei Wohnungen", sagte er und fragte nach einer Umwidmung. Die betroffene Dachgeschosswohnung sei vor einigen Monaten geräumt worden, weshalb zurzeit kein zweiter Rettungsweg erforderlich sei, erklärte Fachbereichsleiter Scheffczyk. Es sei geplant, aus bisher vier nun zwei große Wohneinheiten zu machen.

Petra Groesser wollte zudem wissen, wann die Wohncontainer im Herrenweg abgebaut werden. Hier will die Stadt Sozialwohnungen errichten. Scheffczyk erklärte, dass die Container im Herrenweg vorerst als Reserve bestehen bleiben sollen. Bürgermeister Volk ergänzte, dass ein Bewohner auf die dort vorhandene barrierefreie Wohnung angewiesen sei. "Klar ist aber, dass die alten Container dort wegmüssen", so Volk. Das große Gelände ermögliche Neubauten.