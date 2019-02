Von Christoph Moll

Neckargemünd. Neckargemünd hat seit Kurzem eine neue Attraktion. An der Abfahrt von der Bundesstraße B37 zum Parkplatz unter der Friedensbrücke ist nun ein Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst zu bestaunen. Als Laie erkennt man nicht gleich, für was es eigentlich gut sein soll.

An der linken Straßenseite in Richtung Neckar steht eine Laterne an der Straße. Genau gegenüber an der anderen Straßenseite wurde auf gleicher Höhe eine Eisenstange einbetoniert, die in etwa gleich hoch ist wie die Straßenlaterne. Laterne und Stange werden verbunden durch eine horizontale Stange in einer Höhe von etwa fünf Metern.

Aber warum? Ist das etwa Kunst? Werden hier der Neckar und die Friedensbrücke für den heranfahrenden Autofahrer "eingerahmt"? Oder ist es quasi das "Tor zum Neckar"?

Irgendwie Quatsch. Viel plausibler erscheint die Vermutung, dass es sich hier um einen Höhenbegrenzer handelt. Dieser soll womöglich verhindern, dass große Lastwagen unter die Friedensbrücke fahren, an dieser hängen bleiben und sie schwer beschädigen.

Ähm, Moment mal! Da war doch schon mal so etwas in der Region. Genau! In Bammental. Da bleiben bekanntlich in schöner Regelmäßigkeit Brummis unter der niedrigen Eisenbahnbrücke stecken.

Haben die Neckargemünder mit ihrer Eisenstangen-Konstruktion etwa das gefunden, wofür in Bammental schon seit Monaten minutiös geplant wird? Billige Eisenstangen statt teure Mega-Hightech-Höhen-Signal-Warn-Anlage?

Eine Nachfrage bei der Stadt Neckargemünd bringt schließlich Klarheit und beendet alle wilden Spekulationen. Stadtsprecherin Petra Polte löst das Rätsel: "Es handelt sich um eine Stütze für die Kabelführung über die Straße für die Stromversorgung des Bohrermarktes - diese bleibt stehen, damit nicht bei jedem Fest erst mal wieder eine Stütze aufgestellt werden muss." Ahhhja. Wäre ja auch zu einfach gewesen ...