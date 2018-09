Von Anna Haasemann-Dunka und Benjamin Miltner

Neckargemünd. Der französische Gourmetmarkt lädt am Samstag noch mal mit Köstlichkeiten aus dem Nachbarland in den Menzerpark. Klingt zunächst nicht wie eine erwähnenswerte Nachricht, hat aber einen brisanten Hintergrund. Denn am Donnerstagabend stand auf der Kippe, ob der Marktbetrieb fortgeführt wird. Der Grund: Auf Veranlassung des Landratsamts war ein Käsestand geschlossen worden - und die übrigen Aussteller waren kurz davor, den Markt komplett abzublasen.

Der Reihe nach: Vorgestern hatte der Gourmetmarkt gegen 17 Uhr von einer Mitarbeiterin der zuständigen Lebensmittelüberwachung des Rhein-Neckar-Kreises - angesiedelt beim Veterinäramt und Verbraucherschutz in Wiesloch - Besuch bekommen. Nach RNZ-Informationen war das Amt Hinweisen von Marktbesuchern gefolgt - und wurde tatsächlich fündig. Im Teilbereich eines Standes, in dem französische Käsespezialitäten angeboten wurden, gab es Beanstandungen. Die Lagerung des Käses entsprach nicht den Vorschriften. Der Verkauf wurde gestoppt, die Ware in einem Anhänger gelagert, versiegelt und am gestrigen Freitag komplett entsorgt.

Entsprechend groß war die Aufregung unter den französischen Händlern. Sie fühlten sich schikaniert, hielten das Vorgehen für übertrieben, wollten aus Solidarität ihren Verkauf ebenfalls stoppen und waren kurz davor, abzufahren. Nach langen Diskussionen fiel gegen 21 Uhr die Entscheidung, doch in Neckargemünd zu bleiben.

Am Freitagvormittag waren Bürgermeister Frank Volk und Petra Holzer vom Stadtmarketing noch einmal vor Ort, um sich ein Bild zu machen. "Es ist alles sonst okay", lautete die beruhigende Nachricht. "Der Gourmetmarkt wird wie geplant weiter stattfinden. Von der Schließung ist nur der Teil eines Standes betroffen. Das andere Sortiment darf weiter verkauft werden." Alle anderen Stände erfüllten die Hygienevorschriften.

"Es ist wichtig, dass die Hygienestandards eingehalten werden", begrüßte Bürgermeister Volk ausdrücklich die Kontrolle. Die Standards seien europaweit geregelt, auch in Frankreich gelten diese Regeln, habe ihm die zuständige Mitarbeiterin des Rhein-Neckar-Kreises mitgeteilt, so Volk. "Es werden hochwertige Lebensmittel verkauft und gerade deshalb muss auch auf eine entsprechende Qualität Wert gelegt werden."

Das sieht auch Hermino Katzenstein so. "Es zeigt, dass Lebensmittelkontrollen in Deutschland gut funktionieren", sagt der Stadtrat und Landtagsabgeordnete der Grünen. Er ist selbst Fan des Gourmetmarkts und hofft, dass die Veranstaltung durch den Zwischenfall keinen Schaden erleidet. "Ich bin froh, dass Menschen unbesorgt auf Märkten wie eben dem Gourmetmarkt einkaufen können." Auf die Vielfalt des Marktes, der unter anderem Salami und Gebäck, Nougat und Wein im Angebot hat, wirkte sich die Schließung übrigens nicht aus: An anderen Ständen wurde weiter französischer Käse verkauft.

Info: Französischer Gourmetmarkt, Samstag, von 9 bis 21 Uhr.