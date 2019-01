Von Christoph Moll

Neckargemünd. Neues Kapitel im Buchhandel der Stadt am Neckar: Das Heidelberger Familienunternehmen "Schmitt und Hahn" übernimmt die Neckargemünder Buchhandlungen "Der Buchladen" sowie "Apropos Buch" und vereint sie unter einem Dach. Aus zwei wird eins. Die beiden langjährigen Konkurrenten machen künftig gemeinsame Sache. Bereits zum 1. Januar hat "Schmitt und Hahn" den Buchladen von Viola Roolf-Taag an der Évian-Brücke mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendbuch sowie Belletristik übernommen. Am 1. Mai wird dann Marina Klein mit "Apropos Buch" samt Postagentur an der großen Kreuzung an der Friedensbrücke am Eingang der Altstadt in das etwa 100 Meter entfernte und 200 Quadratmeter große Geschäft von "Der Buchladen" integriert. "Schmitt und Hahn" übernimmt alle Mitarbeiter der beiden Geschäfte, die früheren Inhaberinnen leiten die neue Filiale künftig gemeinsam.

Marina Klein von "Apropos Buch". Foto: Alex

Doch wie kam es zu dieser Doppelübernahme? Viola Roolf-Taag war für ihren Buchladen schon länger auf der Suche nach einem Nachfolger, wie sie gegenüber der RNZ erzählt. "Ich wollte rechtzeitig dafür sorgen, dass es den Laden weiterhin gibt, und habe deshalb die Fühler ausgestreckt", sagt die 62-jährige Neckargemünderin, die den seit den 70er Jahren bestehenden Laden im Jahr 2003 übernommen hatte. "Es gab viele Interessenten", berichtet sie. Oft hätten diese aber falsche Vorstellungen gehabt: "Neckargemünd ist nicht Heidelberg", gibt Roolf-Taag zu bedenken. Ein zentrales Kriterium für sie: Ihre vier Mitarbeiter sollten ihren Job behalten. Über die Industrie- und Handelskammer kam dann der Kontakt mit "Schmitt und Hahn" zustande, Anfang des vergangenen Jahres wurden die Verhandlungen konkret. ",Schmitt und Hahn‘ glaubt an den Standort und will hier etwas Tolles auf die Beine stellen", ist Roolf-Taag überzeugt. "Das wird eine echte Bereicherung für Neckargemünd."

Viola Roolf-Taag von "Der Buchladen". Foto: Alex

Dass "Apropos Buch" in den Laden integriert wird, war laut Roolf-Taag zunächst gar nicht geplant. Doch dann ging "Schmitt und Hahn" auf Inhaberin Marina Klein zu, die das 150 Quadratmeter große Geschäft an der großen Kreuzung an der Friedensbrücke seit dem Jahr 1996 führt. "Ich wurde gefragt, ob ich es verkaufen möchte", erzählt die 66-jährige Neckargemünderin. "Eigentlich wollte ich ja noch ein paar Jahre weitermachen." Marina Klein berief daraufhin den Familienrat ein - und die Kinder gaben grünes Licht. "Es lief alles sehr positiv", findet Klein, die nun mit ihren acht Teilzeit-Mitarbeitern umzieht.

Hintergrund Das Familienunternehmen "Schmitt und Hahn" ist in der Metropolregion Rhein-Neckar verankert und blickt bereits auf eine über 175-jährige Tradition zurück. Es betreibt über 70 Bahnhofs-, Innenstadt- und Flughafenbuchhandlungen sowie den Presse-Großhandel PGSW in Südwestdeutschland. ",Schmitt und Hahn’ baut die Präsenz in Innenstädten mit der S+K Rhein-Neckar Buchhandels GmbH weiter aus", freut [+] Lesen Sie mehr Das Familienunternehmen "Schmitt und Hahn" ist in der Metropolregion Rhein-Neckar verankert und blickt bereits auf eine über 175-jährige Tradition zurück. Es betreibt über 70 Bahnhofs-, Innenstadt- und Flughafenbuchhandlungen sowie den Presse-Großhandel PGSW in Südwestdeutschland. ",Schmitt und Hahn’ baut die Präsenz in Innenstädten mit der S+K Rhein-Neckar Buchhandels GmbH weiter aus", freut sich Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Klingel. "Neben Mannheim, Sinsheim und Neckargemünd betreibt die "Schmitt-und-Hahn"-Gruppe in langjähriger Tradition weitere Innenstadtbuchhandlungen in Heidelberg und Gera und wird auch zukünftig expandieren", ergänzt Firmenchef Karl-Hans Schmitt. (cm)

[-] Weniger anzeigen

"Die Zusammenlegung ist wirtschaftlich richtig", ist auch Viola Roolf-Taag überzeugt. "Es ist die beste Option." Es sei ohnehin ungewöhnlich, dass es in einer 13.000- Einwohner-Stadt wie Neckargemünd zwei Buchhandlungen gebe, die auch beide trotz der Internet-Konkurrenz gut laufen würden. "Zusammen geht es aber noch besser", meint Roolf-Taag. "Wenn wir beide aufgehört hätten, hätte es gar keinen Buchladen mehr gegeben." Und auch die Kunden müssten sich dank der Buchpreisbindung nicht auf steigende Preise einstellen.

In den kommenden Wochen wird im laufenden Betrieb kräftig renoviert und Platz für den Einzug der Postagentur geschaffen. Die Sortimente beider Buchhandlungen sollen erhalten und zusammengeführt werden. Auch die tägliche RNZ wird es künftig hier geben - ebenso wie Geschenkartikel und eine Toto-Lotto-Annahmestelle. Gemütliche und ruhige Sitzecken sollen zum Schmökern einladen. ",Schmitt und Hahn‘ nimmt viel Geld in die Hand", freut sich Roolf-Taag.

Auch der Gewerbeverein ist glücklich mit der Lösung, wie dessen Vorsitzende Thordis Taag kürzlich beim Neujahrsempfang sagte: Die Fusion mit dem Erhalt aller Arbeitsplätze sei "ein richtig gutes Zeichen für Neckargemünd".