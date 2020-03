Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der städtische Kindergarten im Stadtteil Waldhilsbach dominierte die Bürgerfragestunde bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Die beiden Elternbeiratsvorsitzenden der Einrichtung meldeten sich mit einer ganzen Reihe an Fragen zu Wort. Sie wollten wissen, ob der neue Bauwagen für den Waldkindergarten inzwischen bestellt sei, ob der Platz zum Aufstellen mit Baumfällungen vorbereitet werde, was mit der bisherigen Wohnung im Kindergartengebäude passiert, ob die Baugenehmigung für den Umbau beantragt wurde und welche Auswirkungen es auf die Gartengestaltung gebe. "Der Garten war zuletzt nicht nutzbar, sodass 68 Kinder eingesperrt waren", beklagten die Elternvertreterinnen.

Außerdem fragte sie nach Planungen zum Hochwasserschutz, sodass der Kindergarten nicht zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre "absaufe". Und sie kritisierten die jüngste Gebührenerhöhung durch den Gemeinderat vor der vergangenen Sommerpause. Die Betreuung koste nun 157 statt 97 Euro im Monat. "Es ist im Vergleich fragwürdig, dass der Kindergarten Feuertor in der Neckargemünder Altstadt nur zehn Minuten später öffnet, aber dafür zehn Euro weniger im Monat kostet", meinten sie. Wegen der zehn Minuten entstünde schließlich kein höherer Personalbedarf.

Der von den Eltern eingelegte Widerspruch gegen die Gebührenerhöhung habe sage und schreibe 68 Euro gekostet. Die Kosten hierfür habe die Stadt nicht vorher genannt, kritisierten die beiden Frauen. Dabei sei der Widerspruch nur mit einem einfachen Formschreiben abgelehnt worden. "Da muss man sich fragen, ob schützenswerte Familien eigentlich noch ihre Bürgerrechte wahrnehmen können", meinten sie. "Das ist eine Frechheit, so etwas ist nicht Sinn und Zweck der Demokratie."

Bürgermeister Frank Volk berichtete, dass der Bauwagen bereits im Dezember bestellt worden sei, es aber eine lange Lieferzeit von etwa einem halben Jahr gebe. Deshalb sei "leider" noch Zeit für die Vorbereitungen. "Wir wollen, dass die Waldgruppe schnell wieder in den Wald kann", so Volk. Bäume würden noch gefällt, so lange dies erlaubt sei. Für den Umbau des Kindergartens sei die derzeit leerstehende Wohnung notwendig. Wenn der Umbau des Kindergartens in Mückenloch nun bald beendet sei, habe man freie Kapazitäten für Waldhilsbach.

Der Hochwasserschutz solle durch das Starkregenrisikomanagement verbessert werden. Die Pläne hierfür würden vorliegen, es sei aber noch eine Abstimmung mit dem Planungsbüro notwendig. Dann würden das Konzept und die notwendigen Maßnahmen im März im Gemeinderat vorgestellt werden. "Wir müssen in Waldhilsbach mehr machen, als nur ein Haus zu schützen", betonte Volk. Beim vergangenen Starkregen habe man rechtzeitig handeln können.

Zu den Gebühren sagte Volk, dass die Kalkulation für jede Einrichtung sehr umfangreich sei sowie platz-, zeit- und altersabhängige Komponenten einfließen. 50 Minuten mehr Betreuung pro Woche verursachen auch mehr Kosten. Trotz der Erhöhung würden nicht einmal 20 Prozent der tatsächlichen Kosten gedeckt werden. "80 Prozent trägt die Kommune beziehungsweise der Steuerzahler", verdeutlichte Volk. Die Erhöhung sei aber höher ausgefallen, da die letzte Kalkulation fünf Jahre alt gewesen sei.

Die Stadt habe nach dem Versenden der neuen Gebührenbescheide einige Einsprüche erhalten. "Die Rechtsauffassung ist aber klar", so der Rathauschef. "Die Kalkulation enthält keine Fehler und wir haben keine Rechtsfehler begangen." Die Stadt habe auch darauf hingewiesen, dass die Einsprüche ohne Kosten zurückgenommen werden können. Da sie aber aufrecht erhalten wurden, wurden sie an das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit Sitz in Heidelberg weitergegeben. Dieses habe dann entschieden.

Das Hinweisschreiben der Stadt sei in der Haupturlaubszeit eingegangen, beklagten die Elternvertreterinnen. Deshalb sei die Frist für die Rücknahme schon verstrichen gewesen. Man habe die Widersprüche aber zurückgenommen, nachdem das Landratsamt keinen Aussicht auf Erfolg signalisiert habe, berichteten die Elternvertreterinnen. Die Behörde habe eine "geringere Verwaltungsgebühr" in Aussicht gestellt, was dann aber die erwähnten 68 Euro gewesen seien. "Was hätte es erst gekostet, wenn der Widerspruch nicht zurück genommen wäre?", fragten die Frauen. "Das Geld kann man sinnvoller verwenden."

Bürgermeister Volk sagte, dass 68 Euro im Vergleich mit anderen Behörden noch günstig seien. Zu den Gebühren des Landratsamtes könne er aber keine Auskunft geben, weil er dessen Kalkulation nicht kenne. Volk deutete an, dass die Stadt auch noch später die Widersprüche kostenfrei zurückgenommen hätte, räumte aber ein: "Die Frist in den Ferien war unglücklich, aber wegen der Gemeinderatswahl ging es nicht früher." Dieses Jahr werde man die Gebühren bereits im Juni anpassen, kündigte er an. "Dann ist vor den Ferien alles klar."

Zur Sperrung des Außengeländes sagte Volk, dass diese "sehr unglücklich" gewesen sei. Der Tüv habe im vergangenen Jahr alle 29 Spielplätze der Stadt streng unter die Lupe genommen. "Es musste danach einiges gemacht werden", so Volk. Einige Geräte seien schnell repariert worden, damit nicht Plätze ganz gesperrt werden müssen. Die ersten Meldungen über Probleme habe es bereits im Mai gegeben, entgegneten die Elternvertreterinnen. Volk verwies darauf, dass Spielgeräte eine Lieferzeit von 14 bis 16 Wochen, teilweise sogar ein halbes Jahr haben. "Wir arbeiten die Bugwelle ab und sind dann wieder in ruhigerem Fahrwasser", versprach er.

Dietmar Keller (SPD) wies später in der Sitzung darauf hin, dass Baumfällungen nur bis Ende Februar möglich seien. "Mit einer Baugenehmigung auch länger", korrigierte Volk.