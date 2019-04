Nicht mehr viel zu retten: Mit insgesamt 18 Einsatzkräften löschte die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen den brennenden Wohnwagen am Campingplatz. Foto: FFW Neckargemünd

Neckargemünd. (bmi) Einzelne Teile des Fahrzeugsgerippes, ein Plastiktisch, zwei Stühle - wo kurz zuvor noch ein intakter, schmucker Wohnwagen stand, ist am frühen Samstagmorgen kaum mehr als Schutt und Asche übrig. Um etwa 1 Uhr hatte am Neckargemünder Campingplatz an der Friedensbrücke der Unterschlupf einer 22-Jährigen Feuer gefangen. Diese wurde selbst auf den Brand aufmerksam und konnte sich laut Polizei rechtzeitig ins Freie retten. Sie verbrachte die weitere Nacht mit einer leichten Rauchgasvergiftung in der Klinik.

"Als wir ankamen, stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand", berichtete Frank Merkel. Der Stadtbrandmeister war mit 17 Kollegen früh morgens von einem anderen Campingplatzbewohner alarmiert worden. "Anfangs hatte es geheißen, dass ein Kind vermisst wird", sagte Merkel. Dieser Veracht habe sich aber vor Ort zum Glück nicht erhärtet, die 22-Jährige aus der Region Pforzheim war zum Zeitpunkt des Brandes allein im Wohnwagen. An dem war nichts zu retten. "Keine Chance. Kunststoff, Plastik und Holz brennt ohne Ende", sagte Merkel. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 7000 Euro.

Dementsprechend schwer wird es auch sein, der Brandursache auf die Spur zu kommen. "Viel zum Lokalisieren ist ja nicht mehr da. Gas als Ursache können wir aber ausschließen", erklärte der Stadtbrandmeister, der sich in seinen 30 Jahren bei der Neckargemünder Feuerwehr nicht an ein Feuer am Campingplatz erinnern kann. "Wir haben Glück gehabt." Auch diesmal. Das Wohnmobil stand abseits der anderen Gefährte. Merkel: "Sonst wäre es sicher deutlich heftiger geworden."