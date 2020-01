Neckargemünd. (pol/rl) Unbekannte randalierten in der Nacht zum Sonntag in der Münzenbachhalle in der Straße "An der Münzenbach". Erst am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr wurde der Schaden von einer Kursleiterin entdeckt, welche die Neckargemünder Polizei rief.

Offenbar hatten die Täter zuvor eine längliche Chipsdose in eine Fluchttüre geklemmt, sodass diese nicht mehr schloss. So konnten sie später in die Sporthalle gelangen, wo sie die Tore öffneten, mehrere Sportgeräte herausschoben, Turnseile herunterließen und an deren Ende Stofftiere platzierten.

Außerdem beschmierten sie Sportmatten, eine Tafel sowie die herausziehbare Videoleinwand mit Kreide. Dabei konsumierten sie Lebensmittel und Marihuana. Am Sonntag fanden die Beamten eine Longpaper-Verpackung und zwei Joints.

Wie hoch der Schaden für die Stadt Neckargemünd ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Wer in der Nacht zum Sonntag oder auch die Tage zuvor verdächtige Personen an der Halle gesehen hat oder mitbekommen hat, wer die Fluchttür mit der Chipsverpackung blockiert hat sollte sich unter der 06223/92540 an die Polizei wenden.