Neckargemünd. (pol/mün) In Kleingemünd war diese Fahrt am Freitag gegen 15.30 Uhr glücklicherweise zu Ende. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pritschenwagens wurde aus dem Verkehr gezogen, nach dem er auf der Bundesstraße zwischen Hirschhorn und Neckargemünd mehrere Autofahrer gefährdet hatte, berichtet die Polizei.

Rücksichtslos und aggressiv soll der 39-Jährige trotz Gegenverkehrs mehrmals überholt haben. Autofahrer alarmierten die Polizei wegen der Fahrweise des Mannes.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und auch ohne Erlaubnis seines Arbeitgebers den Pritschenwagen nutzte.

Unklar aber war weiterhin, warum der Mann eine so aggressive Fahrweise an den Tag legte. Daraufhin boten ihm die Polizisten einen Drogenschnelltest an.

Der Test ergab, dass der Lkw-Fahrer unter Einfluss von Kokain stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der unbefugten Ingebrauchnahme des Lkw ermittelt.

Zeugen, die gefährdet wurden und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sollen sich unter der Rufnummer 06223/92540 an die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd wenden.