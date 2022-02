Neckargemünd. (cm) Es war ein Paukenschlag: Noch bevor die nun wieder viel diskutierte einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen war, stellte das Unternehmen Benevit im vergangenen Dezember alle ungeimpften Mitarbeiter frei. Lohn wurde weiterhin gezahlt. Betroffen von diesem Schritt waren auch fünf der 36 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Neckargemünd. "Wer sich nicht impfen lassen will, hat bei uns im Unternehmen keine Zukunft", hatte Geschäftsführer Kaspar Pfister betont.

Und an dieser Haltung hat sich bis heute nichts geändert. "Wir halten daran fest", erklärt Pfister auf RNZ-Anfrage. "Wir tun aber auch weiterhin alles dafür, das Impfen zu fördern und zu unterstützen: In mehreren unserer Einrichtungen nehmen die Teams die Impfung der Bewohner und der Kollegen sogar schon selbst in die Hand: Dort impfen unsere eigenen Pflegefachkräfte in Abstimmung mit ansässigen Hausärzten." Wenn aus der Belegschaft so viel Eigeninitiative im Kampf gegen das Virus komme, sei das ein starkes Zeichen nach innen, aber vor allem auch nach außen: Die Mitarbeiter bei Benevit würden selbst dafür sorgen, dass die Kunden und jeder an seinem Arbeitsplatz so gut wie möglich geschützt vor Infektionen sei. Für Neckargemünd berichtet Pfister, dass noch zwei Mitarbeiter freigestellt seien. Und betont: "Es gab keine Trennungen."

Nach RNZ-Informationen wollen sich jedoch alle fünf Mitarbeiter weiterhin nicht impfen lassen und gelten aus anderen Gründen nicht mehr als freigestellt; sie sind weiterhin nicht im Dienst. Eine davon ist Ronja Heinemann, die im hauswirtschaftlichen Bereich des Pflegedienstes arbeitete und Klienten im Haushalt unterstützte oder zu Arztbesuchen begleitete. "Ich habe bis heute nichts mehr von Benevit gehört – als würde ich gar nicht mehr existieren", erzählt die 32-Jährige aus Bammental, die weiter abwarten will: "Es ist ja bei der Impfpflicht noch sehr vieles unklar." Sie lehnt eine Impfung wegen "allgemeiner Bedenken gegenüber den Impfstoffen" und ihrer chronischen Erkrankungen ab.

Eine weitere Mitarbeiterin nennt eine seltene Autoimmunerkrankung als Grund. Auch sie will weiter abwarten. Auch wenn sie es dürfte, will sie aber wohl nicht mehr in der Pflege arbeiten. "Es macht mich traurig, dass nur noch zählt, ob man geimpft ist oder nicht", sagt sie.