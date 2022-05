Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was wird aus dem Kümmelbacher Hof? Diese Frage stellte die RNZ zuletzt im Februar, nachdem das verlassene Areal am Stadtausgang Richtung Schlierbach erneut in den Blick der Öffentlichkeit geraten war. Damals hatte sich ein versuchter Totschlag ereignet. Nun könnte es eine Antwort geben: Das Gelände mit den verfallenen Gebäuden könnte zu einer Trainingsstätte für die Polizei werden. Peter Müller, Sprecher des Eigentümers "Pro Seniore", bestätigte auf RNZ-Nachfrage entsprechende Überlegungen.

Peter Müller von „Pro Seniore“. Foto: Alex

Seit der Schließung des Seniorenheims "Residenz Neckarblick" vor über 20 Jahren sind die Gebäude sich selbst überlassen und verfallen. Der einst so stattliche Kümmelbacher Hof ist längst eine Ruine. Das Areal im Wald am Rande der Neckargemünder Weststadt ist immer wieder Schauplatz von Polizeieinsätzen, da es als sogenannter "Lost Place" zahlreiche Abenteuerlustige – vor allem Jugendliche – anlockt, die beim Betreten Hausfriedensbruch begehen. Bereits vor drei Jahren hatte die "Pro Seniore AG" als Eigentümer angekündigt, das riesige Areal mit einem zweistelligen Millionenbetrag wieder wach zu küssen und ein Seniorendorf entstehen zu lassen. Seither war davon nicht mehr viel zu hören.

Nun hat sich auf dem Gelände allerdings etwas getan, wie "Pro Seniore"-Sprecher Müller erklärt. "Es fanden umfangreiche Sicherungsmaßnahmen statt, die der Lost-Place-Situation geschuldet waren." So seien alle zugewucherten Fahr- und Laufwege auf dem Gelände freigeschnitten worden, damit diese gefahrlos vom Sicherheitsdienst und der Polizei genutzt werden können. Außerdem seien Bäume gefällt und "verwertet" worden – so zum Beispiel über Wegen auf dem Gelände und an der unteren Grundstücksgrenze entlang der Bahnlinie gemäß Auflagen und in Abstimmung mit der Bahn. "Es waren etliche Bäume abgestorben beziehungsweise mit nennenswerten Anteilen Totholz versehen, die den Bahnverkehrsweg und die Gleise beeinträchtigt hätten", so Müller.

Der Eigentümer hat zudem fünf Hinweistafeln an den Zugängen und Weggabelungen rund um das Gelände aufgestellt sowie Schilder an den Gebäudewänden aufgehängt. Es wurden verschiedene Gebäudeöffnungen verschlossen – teilweise zum wiederholten Male. Eine Holzbrücke wurde ebenso teilrückgebaut wie marode, lose und überhängende Dachelemente am ehemaligen Gebäude des Berufsfortbildungswerks (BFW). Die Absturzsicherung an einem schadhaften Treppengeländer im ehemaligen Residenz-Gebäude wurde wieder hergestellt. Eine neue Absturzsicherung wurde an einer großen Gebäudeöffnung neben dem Kamin im Residenz-Gebäude hergestellt und es wurden Zugänge zum südöstlichen Residenz-Gebäudeflügel verschlossen. Zuletzt wurden noch die beiden Schranken instandgesetzt und Glas sowie Schutt inklusive loser Teile im Erdgeschoss und den Obergeschossen im ehemaligen BFW-Gebäude sowie im Residenz-Gebäude und vor den Eingängen beseitigt und entsorgt.

"Verschiedene Maßnahmen basieren auf Empfehlungen der Präventionsstelle der Polizei, mit der wir eng zusammenarbeiten", betont Müller. Eine Nutzung der Gebäudekörper als Trainingsstätte für verschiedene polizeiliche Abteilungen werde derzeit geprüft. "Da ist noch nichts spruchreif, liegt aber im Bereich des Möglichen", so der Sprecher. Ein Polizeisprecher konnte auf Anfrage keine Angaben zu den Plänen machen.

Anfang des Jahres hatte "Pro Seniore"-Sprecher Müller noch erklärt, dass die Auswertung von verschiedenen Expertisen laufe, die zur "Potenzialanalyse" des Geländes eingeholt wurden. Ziel sei nach wie vor die Nutzung des Geländes zu kombinierten Wohn- und Pflegezwecken. Eine der Analysen besage, dass bis zum Jahr 2035 mit einem explodierenden Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen gerade im Rhein-Neckar-Raum zu rechnen sei – angetrieben vor allem durch den demografischen Wandel und den geballten Eintritt geburtenstarker Nachkriegsgenerationen ins Rentenalter. "Da der Markt für bebauungsfähige Flächen dieser Entwicklung schon vorweggegangen ist und durch exorbitant gestiegene Baulandpreise bei einem immer geringer werdenden Angebot geprägt ist, sind wir als Unternehmensgruppe sehr daran interessiert, solche Flächen wie den Kümmelbacher Hof im gesicherten Portfolio zu halten", hatte Müller damals betont.

Vor drei Jahren war noch von einer geplanten "Seniorenwohnanlage mit Hotelcharakter" und "modernem Seniorenwohnen der Zukunft" die Rede. Mehrere Wohnformen – von Kleingruppen bis Wohngemeinschaften – seien je nach Intensität der notwendigen Pflege denkbar. Ein Teil des Komplexes könnte wegen der guten Lage und des angrenzenden Wanderwegs Neckarsteig als Hotel genutzt werden. Die Gebäude sollten saniert und durch moderne Bauten ergänzt werden, hieß es. Der ursprüngliche Charakter solle aber erhalten bleiben.