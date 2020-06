Neckargemünd. (cm) Vier Jahre vor der Bürgermeisterwahl in der Stadt am Neckar steht der erste Kandidat fest: Der Rechtsanwalt und Investor Thomas Ax hat nun seine Kandidatur für die Mitte des Jahres 2024 stattfindende Wahl bekanntgegeben. Der parteilose Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (Nia) hat bereits in den vergangenen Jahren die Aktivitäten der Stadt äußerst kritisch begleitet und will Bürgermeister Frank Volk herausfordern.

"Wir brauchen eine echte Alternative und einen Aufbruch", sagt Thomas Ax. "Ich kann dem Stillstand in der Stadt nicht mehr mit angucken." Es gebe ein "Immer-weiter-so". "Es wird nur noch verwaltet und nicht mehr gestaltet", meint Ax. "Es gibt keine Zukunftsprojekte." Und wenn es Projekte wie die Wiedereröffnung der Neckarriedkopfhütte gebe, dann würden diese lange dauern. "Das ist unprofessionell und wirft ein schlechtes Licht auf die Stadt", so Ax.

Dass er kandidieren wird, stehe für ihn erst seit wenigen Tagen fest, erzählt der 52-Jährige. Ausschlaggebend gewesen seien die jüngsten Ereignisse wie die Ablehnung eines großen Einfamilienhauses mit Pool im Dachgeschoss in der Ziegelhütte durch den Bauausschuss. "Nur weil jemand Spaß im Leben haben will", meint Ax. "Da hatte ich das Gefühl: Jetzt geht es nicht mehr – das kann ich nicht mehr ertragen."

Seine Bewegung bekomme immer mehr Zulauf, sagt Ax. "Viele Bürger bitten mich, ihr Sprachrohr zu sein – es ist Druck da." Ein großer schweigender Teil fühle sich nicht mehr repräsentiert. Er höre "zunehmend", dass sich auch Investoren von Neckargemünd abwenden. "Ich habe einen eigenen Ansatz und eine zielführende Herangehensweise", sagt Ax. Er will in den kommenden Monaten und Jahren mit Bürgern einen Leitplan mit zehn Projekten erarbeiten. Wichtig seien ihm Verbesserungen für Fußgänger sowie Fahrradfahrer und eine Wiederbelebung der Altstadt.

Dass er die einzig richtige Person als Bürgermeister sei, glaubt Ax nicht: "Da gibt es noch andere." Der Anwalt hofft nun, dass durch seine Ankündigung Bewegung in die politischen Gruppierungen kommt und sie geeignete Kandidaten suchen. "Ich biete mich an und fordere das Engagement der anderen Kräfte", sagt Ax und ist überzeugt. "Das wird die Anstrengungen beflügeln." Dass er seine Kandidatur vier Jahre vor der Wahl bekannt gibt, findet er passend: "Man muss so etwas langfristig betreiben."

Im Herbst 2018 hatte Ax mit dem Unternehmensberater Karl Malik die Initiative Nia gegründet. Mit drastischen Botschaften wie "Neckargemünd stirbt!" machte diese auf sich aufmerksam. Ax, gebürtiger Westfale, lebt seit über 20 Jahren in Neckargemünd und ist mehrfach als Investor in Erscheinung getreten. Ax gehört eine Vielzahl von Immobilien in der Stadt, darunter auch in Kleingemünd das ehemalige Hotel-Restaurant "Zum Schwanen", in dem er mit seiner Kanzlei sitzt und das er renovieren sowie erweitern möchte. Alle Pläne wurden abgelehnt. Malik hatte die Initiative nach Drohanrufen und zerstochenen Autoreifen im vergangenen Jahr verlassen.

Vor einem Jahr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen Freie-Wähler-Stadtrat Steffen Wachert und Ax, nachdem Hunde des Anwalts die Katze des Stadtrats attackiert hatten. Ax nahm die Katze mit und sagte, dass diese ihm vom Arm gesprungen sei. Wachert glaubt, dass sie "entsorgt" wurde. Ax betreibt mit seiner Frau ein "Familientherapeutisches Zentrum" in Neckargemünd hat nach eigenen Angaben zuletzt mit seiner Firma "Science Value" der Universität Heidelberg bei der Bewältigung des Bluttestskandals geholfen.