Der Rohrbruch wurde am Samstag behoben, doch die Straße ist unterspült. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Zwischen Neckargemünd und dem Ortsteil Rainbach gibt es seit Samstagnachmittag kein Durchkommen mehr für Autos, Busse und Lastwagen. Wie die Stadtwerke mitteilten, hat sich am Samstag gegen 15 Uhr in der Dilsberger Straße – das ist die Kreisstraße K 4200 – auf Höhe des Hauses mit der Nummer 44 und nahe des Alten E-Werks ein Wasserrohrbruch ereignet. Wasser sprudelte sogar aus der Straße. Die Fahrbahn musste voll gesperrt werden. Zur Behebung des Schadens wurde das Trinkwasser für 13 Häuser abgestellt. Bereits am frühen Samstagabend war das Leck geschlossen und alle betroffenen Häuser waren wieder versorgt.

Die Straße konnte allerdings noch nicht wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Stadtwerke bleibt sie weiterhin zwischen der Neckargemünder Altstadt und Rainbach voll gesperrt, voraussichtlich bis Ende der neuen Woche.

Doch warum dauert die Sperrung noch so lange? Stadtwerke-Sprecherin Sophia Sievers sagte am Sonntag auf RNZ-Anfrage, dass der Rohrbruch zwar behoben, aber die Straße unterspült sei. Deren Unterbau müsse nun zunächst kontrolliert und dann neu hergestellt werden. Wohl bis Freitag werde "jeglicher motorisierte Verkehr" umgeleitet, so Sievers. Und zwar über Dilsberg, Langenzell und Wiesenbach. Dies gelte auch für Busse. Fußgänger und Radler könnten die Baustelle jedoch passieren.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 19.44 Uhr